Windows 10'da Hata Düzeltmeleri İçin Güncelleme Yayınlandı

Windows 10’daki bazı sorunları ele almak için harekete geçen Microsoft, yeni güncellemeyi kullanıcılara sundu. Otomatik gönderilmeyen güncelleme, isteğe bağlı yüklenebilecek.

Microsoft'un yayınladığı Windows 10 güncellemelerindeki sorunlar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan güncelleme, işletim sisteminde ciddi sorunlara yol açtı. Bununla birlikte Microsoft, hata düzeltmeleri için güncelleme yayınladı.

Geçtiğimiz haftaki güncellemeyi yükleyen kullanıcılar; Bluetooth ve Wi-Fi arızaları, ağ bağlantısı sorunları gibi oldukça ciddi sorunlardan şikâyetçiydi. Mavi ekran hatasıyla karşılaşan çok sayıda kullanıcı da bulunuyordu. Hâl böyle olunca şikâyetlere yanıt vermeye çalışan Microsoft, bazı güncellemeleri hayata geçirdi.

Windows 10, yeni güncelleme aldı:

Windows 10 için yayınlanan yeni güncelleme, 18362.815 (v1903) ve 18363.815 (v1909) versiyonlarını kapsıyor. Güncelleme, birçok hata düzeltmesi sunuyor, ve yeni özellik barındırmıyor. Güncelleme, isteğe bağlı bir şekilde alınabiliyor. Dolayısıyla güncellemenin Ayarlar uygulamasında kontrol edilmediği takdirde görülmesi mümkün değil.

Güncellemenin neleri kapsadığına gelecek olursak; bir ağda sanal özel ağ (VPN) kullanan cihazlara yönelik bildirimlerin kapatılması, Windows'un önceki bir sürümünden yükseltme yaptıktan sonra bir Microsoft Xbox oyununun Windows aygıtında sürdürülmesinin engellenmesi, varsayılan uygulama ayarları değiştirildiğinde beklenmeyen bildirimler ortaya çıkması ve bunların yanı sıra güncelleştirmeler denetlenirken Windows Update’in yanıt vermemesi gibi birtakım sorunlar ele alınıyor.

Windows 10'daki bazı hatalara güncellemeyle çözüm getirildi:

Tabii güncellemenin kapsamı bunlarla sınırlı değil. Oturum açma ekranının bulanık olması, Surface Pro X aygıtlarındaki Bluetooth grup ilkesi ayarları, Windows'un Güvenilen Platform Modülü'ne (TPM) erişim, iptal edilen bir sertifika tarafından imzalanmış ikili dosya çalıştırılırken sistemlerin 0x3B durdurma koduyla çalışmayı durdurması ve belgenin kenar boşluklarının dışındaki içeriği yazdırmama gibi sorunlar da giderildi.

Söz konusu güncelleme, 'Ayarlar' bölümündeki 'Güncellemeleri Kontrol Et' seçeneğine tıkladıktan sonra indirilebiliyor.