Microsoft, Windows 11'e kullanışlı bir özellik getirecek. Ayarlardaki sistem sayfası üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde PC'nizin donanım özelliklerini görüntüleyebileceksiniz.

Microsoft, hâlâ kullanım sayısı açısından Windows 10’un gerisinde olan Windows 11’e kullanıcı deneyimini daha iyi hâle getirmek için yeni özellikler getirmeye çalışıyordu. Şimdi ise işletim sistemine gelecek yeni bir araç ortaya çıktı.

Insider betasında keşfedilen bu özellik, şirketin Windows 11 ayarlarına kullanışlı bir özellik getireceğini ortaya koydu. Sistem bölümüne, kart benzeri bir kısım ekleyecek.

Temel donanım özelliklerini gösterecek

Sistem bölümünde yer alan “Hakkında” kısmına eklenecek bu özellik, kullanıcının bilgisayarındaki temel donanım özelliklerini içerecek. Phantomofearth isimli X kullanıcısı tarafından paylaşılan ekran görüntüsünü yukarıda görebilirsiniz.

Bu kısımda; depolama, grafik kartı bilgileri, bellek, işlemci ve en yüksek hızı gibi şeyler karşımıza çıkacak. Şirketin amacı, bu tarz kart benzeri bir arayüzle daha kullanıcı dostu bir şekilde cihazın özelliklerini görmenizi sağlamak.

Normalde Windows 11 PC’niz hakkında bilgilerinizi görüntülemek için sistem bilgisi veya görev yöneticisi gibi bölümleri kullanmanız gerekiyordu. Yeni özellikle bu ihtiyaç ortadan kalkacak ve daha hızlı bir şekilde donanım özelliklerine ulaşabileceksiniz.