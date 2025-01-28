Microsoft, Word'deki Akıllı Arama özelliğini 1 Ocak 2025 itibarıyla kaldıracağını paylaştı. Kullanıcılar artık Copilot AI’yi kullanmak zorunda.

Microsoft, yıllardır Microsoft Word kullanıcılarının kullandığı “Akıllı Arama” (Smart Lookup) özelliğini devre dışı bırakma kararı aldı. 1 Ocak 2025 itibarıyla bu özellik artık kullanılamayacak.

Microsoft, Word'de kullanılan Akıllı Arama özelliğini kaldırma kararını duyurdu. Şirket, Akıllı Arama özelliğini kaldırma hamlesiyle kullanıcıları Copilot AI kullanımına yönlendirmeyi amaçlıyor.

Akıllı Arama tarihe karışıyor

2016 yılından bu yana Word kullanıcılarına hizmet veren Akıllı Arama özelliği, kelime ve ifadelerin tanımlarını, eş anlamlılarını ve çeşitli web kaynaklarını görüntüleme imkânı sunuyordu. Ancak Microsoft, bu özelliği hem Word’ün abonelik tabanlı sürümünden hem de bağımsız Office 2024 paketinden tamamen kaldıracağını duyurdu. Dikkat çeken bir detay ise, Copilot AI bağımsız Office 2024’te yer almasa da bu özelliğin söz konusu paketten de kaldırılmış olması.

Kullanıcılar şu anda Akıllı Arama özelliğini kullanmaya çalıştıklarında, arama sonuçları yüklenmiyor ve ekranda bir hata mesajı görüntüleniyor. Microsoft’un bu adımı, Copilot AI’nin daha geniş bir kullanım alanına entegre edilmesi yönünde atılmış bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Akıllı Arama, Microsoft’un Bing arama motoru ile entegre çalışarak Word kullanıcılarına bilgiye hızlı erişim imkânı sağlıyordu. Ancak bu özelliğin kaldırılması, kullanıcıların bilgi arama süreçlerinde Copilot AI’ye yönelmek zorunda kalabileceğini gösteriyor. 2025’te tamamen devre dışı bırakılacak olan özellik, şimdiden arama sonuçlarını sunmayı durdurmuş durumda.