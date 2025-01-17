Microsoft yayınladığı blog yazısını kaldırdı ve kullanıcıların diledikleri zaman Windows 11'e ücretsiz geçebileceğini açıkladı.

Windows 10 desteğinin sonlanmasıyla Windows 11'e ücretsiz yükseltme fırsatının sonlandırılacağına dair çıkan söylentiler, Microsoft tarafından net bir şekilde yalanlandı. Şirket, yıllardır süren Windows 11'e ücretsiz yükseltme fırsatının belirli bir süreyle sınırlı olmadığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde yine Microsoft tarafından yayınlanan bir blog yazısında Windows 11'e ücretsiz geçişin "sadece sınırlı bir süre için" geçerli olabileceğinin altı çizilmişti. Microsoft bugün bu blogu yayından kaldırdı ve kaldırılma nedeni olarak blogun yanlış bilgi içermesi olduğunu söyledi.

Windows 10 desteği sonlansa da Windows 11'e ücretsiz geçilebilecek

Microsoft, yaptığı yeni açıklamada Windows 10 kullanıcılarının dilediği zaman gönül rahatlığıyla ücretsiz bir şekilde Windows 11'e geçiş yapabileceklerini söyledi.

Günümüzde Windows 11'in hâlâ stabil olmadığını düşünen ve Windows 10 kullanmaktan memnun olan büyük bir kullanıcı tabanı var. Windows 10'a olan destek bu yılın Ekim ayında sonlanacak olsa bile kullanıcılar hâlâ Windows 10'da kalmak istiyordu ve dahası, doğal olarak Windows 11'e olan ücretsiz yükseltme haklarını da kaybetmek istemiyorlardı. Microsoft'un bu açıklamasıyla birlikte artık bu konu da açıklığa kavuşmuş oldu.

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