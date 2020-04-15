Microsoft, Xbox Game Pass'e Yeni Oyunlar Ekliyor

Microsoft’un oyunculara sunduğu çevrimiçi abonelikli oyun servisi Xbox Game Pass’in kullanıcıları için güzel bir haberimiz var. Microsoft, bu hafta yaptığı duyuruda platforma eklenecek yeni oyunları duyurdu.

ABD’li teknoloji devi Microsoft, kısa bir süre önce abonelikli çevrimiçi oyun servisi Xbox Game Pass’e bu ay içerisinde ekleyeceği yeni oyunları duyurmuştu. Şirket, yaptığı açıklamada Xbox Game Pass PC aboneleri için 4 oyun, konsol aboneleri içinse 2 yeni oyun eklemişti.

Şirket, bu hafta yaptığı duyuruda Xbox Game Pass’in hem PC hem de konsol abonelerine sunulacak yeni oyunları duyurdu. Bu sefer PC kullanıcılarına 7 yeni oyun, konsol kullanıcılarınaysa 5 yeni oyun sunuluyor.

PC kullanıcıları için eklenecek yeni oyunlar:

Deliver Us The Moon

Gato Robot

Gears Tactics

HyperDot

Levelhead

The Long Dark

Machinarium

Konsol kullanıcıları için eklenecek yeni oyunlar:

The Long Dark / 16 Nisan

Gato Robot / 21 Nisan

Deliver Us The Moon / 23 Nisan

HyperDot / 30 Nisan

Levelhead / 30 Nisan

Xbox Game Pass’ten 30 Nisan’da kaldırılacak oyunlar:

The Banner Saga 2 (PC ve konsol)

Bomber Crew (PC ve konsol)

Full Metal Furies (PC ve konsol)

Ruiner (PC ve konsol)

Silence: The Whispered World 2 (PC ve konsol)

Smoke and Sacrifece (PC ve konsol)

Bradi (Konsol)

Fallout 4 (Konsol)

Metal Slug 3 (Konsol)

Wolfenstein: The New Order (Konsol)

Xbox Game Pass abonesiyseniz eklenen oyunları ücretsiz olarak oynamanın yanı sıra katalogda yer alan oyunları %20 indirimli olarak satın alabilirsiniz. Böylece oyun katalogdan kaldırıldığında da oynamaya devam edebilirsiniz.

Xbox Game Pass platformuna eklenecek yeni oyunları nasıl buldunuz? Eklenecek olan bu oyunlardan hangilerini oynamayı düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi ve oynamayı düşündüğünüz oyunları yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.