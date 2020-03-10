Microsoft, Xbox Series X İçin Canlı Yayın Düzenleyecek

Microsoft, yeni nesil konsolu Xbox Series X ve oyun akış teknolojisi Project xCloud hakkında yeni bilgileri açığa çıkaracağı bir canlı yayın serisi düzenliyor. Canlı yayın, Xbox Series X ve oyunlar arasındaki ilişkiye açıklık getirebilir.

Microsoft, iptal edilen Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda planladığı etkinliklerin yerine iki günlük canlı yayın serisi düzenleyeceğini duyurdu. Canlı yayın programındaki başlıklardan biri, etkinlikte Xbox Series X hakkında yeni ayrıntılar öğreneceğimizi gösteriyor.

Game Stack Live başlıklı canlı yayın serisi, 17-18 Mart tarihlerinde Mixer üzerinden yayınlanacak ve izleyicilerin Microsoft'un en son bulut ve oyun geliştirme teknolojileri hakkında bilgi edinmelerini sağlayacak. Canlı yayının ikinci gününde 'Xbox Series X + Project xCloud = New Chapter in Gaming' adlı bir bölüm de düzenlenecek.

Xbox Series X + Project xCloud = New Chapter in Gaming, adından da anlaşılacağı üzere yeni nesil konsol Xbox Series X ve Microsoft'un oyun akış sistemi Project xCloud'u konu alan bir bölüm olacak. Bu bölüm, 18 Mart Çarşamba günü TSİ 21.40'ta yayınlanacak.

Ayrıca iki günlük canlı yayın serisi boyunca Gears 5, Sea of Thieves ve Wasteland gibi oyunların arkasındaki geliştiriciler, yeni nesil oyun teknolojilerini paylaşarak Xbox Series X hakkında yeni ipuçları verecekler. Xbox Series X ve xCloud arasındaki etkileşimin nasıl olacağı ve neler getireceği hala bilinmiyor. Microsoft'un Game Stack Live yayınının tam programına buradan erişebilirsiniz.