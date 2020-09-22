Xbox Series X ve S'in Farklı Renkli Kumandaları Duyuruldu

Microsoft, yeni nesil Xbox konsollarıyla uyumlu yeni oyuncu kumandalarını duyurdu. Aralarında beyaz ve mavi renklerin de bulunduğu kumandalar, Xbox Series X ve Xbox Series S ile birlikte ön sipariş verilebilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft dün, video oyun sektörünün geleceği için çok önemli bir adım attı. Şirket, 7,5 milyar dolar ödeme karşılığında Bethesda'yı satın alarak, sektörün kurallarını adeta baştan yazacağını ilan etti. Ancak Microsoft'un dünkü hamleleri bunlarla sınırlı kalmadı. Şirket, Bethesda açıklamasından sadece saatler sonra Xbox Series X ve Xbox Series S için yeni kumanda modellerinin duyurusunu yaptı.

Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre yeni oyun kumandaları, 10 Kasım itibarıyla piyasaya sürülecek. Oyuncular, orijinal kumandaya ek olarak Xbox Series X için tasarlanan karbon siyahı renkli kumandayı, Xbox Series S için tasarlanan robot beyazı renklerde kumandalara sahip olabilecekler. Ayrıca şok mavisi renkli bir Xbox oyun kumandası da 10 Kasım itibarıyla satışta olacak.

Şok mavisi renkli kumanda işte böyle görünecek

Microsoft tarafından duyurulan yeni oyun kumandalarının en çok dikkat çekici olanı, hiç şüphesiz karbon siyahı renkli olan versiyon. Çünkü Microsoft, bu oyun kumandasının Windows 10 PC'ler ile de uyumlu olduğunu ifade ediyor. Kullanıcılar, bu ürüne kablosuz adaptör ya da USB Type-C aracılığıyla PC'leri üzerinden de erişebilecekler. Ayrıca PC'nizde Bluetooth desteği varsa, bu ürünü doğrudan kullanabileceksiniz.

Microsoft'un açıklamalarına göre yeni oyun kumandalarının fiyatları da oldukça uygun olacak. Ürünlerin 59,99 dolar (yaklaşık 450 TL + vergiler) olacağını açıklayan Microsoft, oyuncuların bu ürünlere Xbox One kumandalarıyla aynı ücretle sahip olabileceklerini ilan etmiş durumda. Oyuncular, Xbox Series X ve Xbox Series S'i ön sipariş verirken yeni kumandaların da sahibi olabilecekler.