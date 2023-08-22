Microsoft, Xbox Series X için kılıf benzeri özel kaplamalar oluşturdu. 3 model ile karşımıza çıkan şirket, yaklaşmakta olan Starfield'ı da unutmadı.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Xbox Series X konsolunu özelleştirmek isteyen oyunseverleri memnun edecek bir çalışma yaptı. Şirket, bu çalışma kapsamında Xbox Series X ile tam uyumlu kılıflar oluşturdu. 3 özel model ile karşımıza çıkan şirket, 6 Eylül 2023 tarihinde piyasaya sürülecek Starfield hayranlarını daha çok heyecanlandıracak gibi görünüyor.

Xbox Series X için oluşturulan kumaş kılıflar, Xbox Series X boyutlarına göre katlanabilen bir yapıya sahip. Cırt cırtlı bir tasarıma sahip olan kaplama, oyun konsolunun ısınmasını engellemek için havalandırma bölmelerinde de boşluklar içeriyor. İç kısımda ise silikon malzeme tercih eden Microsoft, bu sayede kaplamanın konsol üzerinden kaymasını engelledi.

Starfield temalı Xbox Series X kaplaması böyle görünecek:

Xbox Series X'in Starfield temalı kaplamasınsa genel olarak açık tonlar tercih edildiğini görüyoruz. Tasarımcılar, Xbox Series X'in açma butonunun çevresinde renkli bir şerit tercih ederken disk girişi ile bağlantı portlarının olduğu bölümünde daha sade bir tasarım tercih etmişler.

Konsol için tasarlanan diğer iki kaplama ise kamuflaj detayları ile dikkat çekiyor. "Arctic Camo" ve "Mineral Camo" olarak isimlendirilen bu kaplamalar, renkleri haricinde tamamen aynılar.

Microsoft tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Starfield temalı kaplama 18 Ekim, Arctic Camo ile Mineral Camo isimli kaplamalar ise 10 Kasım'da resmi olarak satışa sunulacak. Oyuncular, Starfield kaplaması için 49,99 dolar, kamuflaj kaplamaları içinse 44,99 dolar ödeme yapacaklar. Microsoft, yeni kaplamalar için ön siparişlerin bugün itibarıyla verilebileceğini söyledi. Yaptığımız kontrollerde, kaplamalar için oluşturulan bağlantıların Türkiye'de aktif edilmediğini görüyoruz...