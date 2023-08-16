Starfield'ın Meşhur Posteri, Hint Filminden Çalıntı Çıktı

Twitter'da bir kullanıcı, 2021'de yayınlanan Starfield posterinin 2019'da yayınlanan bir Hint filminin posteriyle şaşırtıcı benzerliğini ortaya çıkardı.

Son günlerde Baldur’s Gate 3 ile şenlenen oyun dünyası, 6 Eylül’de yıllardır beklenen Starfield’a kavuşarak umuyoruz ki daha da şenlenmeye devam edecek. Oyun, bugüne kadar yayınlanan görüntüleri ve posterleriyle büyük bir beklenti yaratmayı başardı.

Fakat geçtiğimiz gün Twitter’da yapılan bir paylaşım, Starfield’ın meşhur posterinin başka bir posterden ilham alınarak veya tarzının tamamen kopyalanarak tasarlanmış olabileceğini ortaya koydu.

Mission Mangal ve Starfield posterleri şu şekilde:

Starfield’ın dünyasından karakterlere yer veren bu poster, 2019’da yayınlanan Hint filmi Mission Mangal’a benzerliğiyle dikkat çekti. Üstelik Starfield’ın posteri ise 2021 yılında yayınlanan ilk resmi tanıtım fragmanında kendisini göstermişti.

Aynı benzerlik, oyunun yatay posterinde de kendisini gösterdi:

Poster benzerliğini gündeme getiren paylaşım:

“Starfield Hindistan kapak resmi yayınlandı!

Garip bir şekilde, Mission Mangal 2019’da yayınlandı. Starfield’ın posteri ise 2021’de paylaşıldı. Tam tersi olabileceğini düşünmüştüm.”

Starfield’ın bahsi geçen görseline yer verilen ilk video: