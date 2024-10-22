Microsoft, geliştirilmiş mikrofon ve pil ömrü ile dikkat çeken yeni Xbox kablosuz kulaklığını tanıttı. Ses kalitesini artırıyor.

Bugün Microsoft, Xbox Kablosuz Kulaklığı'nın yenilenmiş versiyonunu tanıttı. Geliştirilmiş mikrofon ve artırılmış pil ömrü ile dikkat çeken bu model, oyuncuların gereksinimlerine daha iyi yanıt verecek şekilde tasarlandı.

Yeni kulaklık modeli 20 saate kadar uzayan pil ömrü sunarak, kullanıcıların uzun oyun seanslarında kesintisiz bir deneyim yaşamalarına olanak tanıyor. Dolby Atmos ve Bluetooth 5.3 desteği, ses kalitesini artırarak kullanıcı deneyimini geliştirmeye yardımcı oluyor.

Yeni Xbox kablosuz kulaklığı özellikleri

Yenilenen kulaklık, orijinal modelle benzer şekilde döner kulaklık dialsına sahip. Bu dials, ses düzeyini ve oyun ile sohbet dengesini ayarlamayı kolaylaştırıyor. Tasarımında yapılan güncellemelerle birlikte, kulaklığın dış görünümü tamamen siyah bir hale getirildi.

Geliştirilmiş mikrofon otomatik sessizleştirme ve ses izolasyonu özellikleriyle donatıldı. Bu sayede, arka plan gürültüsü minimize edilerek daha net bir iletişim sağlanıyor. Bluetooth 5.3 desteği sayesinde kullanıcılar, kulaklıklarını Xbox konsolları, mobil cihazlar ve bilgisayarlarla hızlı bir şekilde eşleştirebiliyor.

Xbox kablosuz kulaklığı fiyatı

Önceki model 99 dolardan satışa sunulmuşken yenilenen modelin fiyatı ise 109.99 dolara yükseldi.