Xbox, oyunseverlerin büyük bir merakla bekledikleri Xbox Partner Preview etkinliğini gerçekleştirdi. İşte etkinlik kapsamında gerçekleştirilen tüm duyurular...

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Xbox'ın bir etkinlik gerçekleştireceğinden ve bu etkinlik kapsamında yepyeni oyunların duyurulacağından bahsetmiştik. İşte bu etkinlik geçtiğimiz gece düzenlendi.

Şimdi sizlerle, Xbox Partner Preview etkinliğinde gerçekleştirilen tüm duyurulara yakından bakacağız.

Xbox Partner Preview etkinliğinde gerçekleştirilen tüm duyurular:

Alan Wake 2: The Lake House

Alan Wake 2, bir süredir The Lake House isimli yeni bir genişletme paketi ile gündemdeydi. Bu paket için bir fragman yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre genişletme paketi, 22 Ekim'de piyasaya sürülecek.

Cronos: The New Dawn

Korku tabanlı hayatta kalma oyunlarından hoşlanıyorsanız doğru yerdesiniz. Gelecek yıl piyasaya sürülecek Cronos: The New Dawn isimli oyun hem 1980'li yılların Polonya'sında hem de bir salgın sonrası çorak arazide geçecek.

Blindfire

Birinci şahıs nişancı türündeki Blindfire, an itibarıyla erken erişime açılmış durumda.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Like a Dragon serisinin en yeni oyunu olarak karşımıza çıkan Pirate Yakuza in Hawaii, 21 Şubat 2025 tarihinde piyasaya sürülecek.

Mouse: P.I. For Hire

Bir nişancı oyunu olan Mouse: P.I. For Hire, siyah beyaz yapısı ile alıştıklarımızdan farklı bir deneyim sunacak.

Subnautica 2

Yayımlandığı dönem oyunculardan tam not almayı başaran Subnautica'nın yeni oyunu geliyor. Oyun, gelecek yıl erken erişime açılacak.

Animal Well

2 boyutlu platform oyunu olarak karşımıza çıkan Animal Well, an itibarıyla Xbox Series X/S sahiplerinin beğenisine sunulmuş durumda.

Edens Zero

Gelecek yıl piyasaya sürülecek RPG türündeki oyun, Edens Zero isimli mangaya dayanıyor.

Eternal Strands

Etkinlik kapsamında duyurulan bir diğer RPG oyunu da Eternal Strands. Eğer fantastik dünyaları seviyorsanız bu oyun sizi tatmin edebilir. Eternal Strands, gelecek yıl piyasaya sürülecek.

Mistfall Hunter

Mistfall Hunter, bir Soulslike oyunu olarak karşımıza çıktı. Oyun, oldukça etkileyici bir yapıya sahip olacak gibi görünüyor.

Wheel World

Wheel World, oldukça eğlenceli bir bisiklet yarışı oyunu olacak. Wheel World, en çok da çizgi grafikleriyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

Phasmophobia

Phasmophobia yeni bir oyun değil. Kendi alanında milyonlarca hayrana ulaşan korku oyunu, çok yakında konsollar için piyasaya sürülecek.

The Legend of Baboo

The Legend of Baboo, hikâye tabanlı aksiyon macera oyunu olacak. Gelecek yıl piyasaya sürülecek oyunda Sepehr isimli bir çocukla onun sadık dostu Baboo'nun maceraları anlatılacak.

Wuchang: Fallen Feathers

Gelecek yıl piyasaya sürülecek Wuchang: Fallen Feathers RPG ve yakın dövüş türlerini birleştiriyor.

FBC: Firebreak

FBC: Firebreak, etkinlikte en çok dikkat çeken oyunlardan bir tanesi. Zira bu çok oyunculu yapımda, takımızla doğa üstü varlıkları alt etmeye çalışacaksınız.