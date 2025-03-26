OpenAI, yeni bir gelişme ile daha karşımızda. GPT-4o modelini kullanarak görsel oluşturma özelliği geliştirip güncelledi. Üstelik ChatGPT’yi kullananlara iyi bir haber: Özellik hem ücretli hem de ücretsiz kullanıcılar için açık.

O zaman biz de ChatGPT, kendini ne kadar geliştirdi deyip hazırladığımız görselleri diğer görsel oluşturma araçlarıyla karşılaştıralım dedik.

Listemizde ChatGPT ile karşı karşıya gelen yapay zekâ araçları ise Microsoft Designer, Grok, Midjourney, Deepai ve ideogram. Aynı prompt’ları kullanarak verdiğimiz karşılaştırma sonuçlarını aşağıda bulabilirsiniz. İyi olan kazansın!

Çay ve simit keyfini bir de görselleştirelim dedik. İşte girdiğimiz prompt:

ChatGPT görseli:

Kendisi simitin de çayın da ne olduğunu biliyor. "Simidi nasıl bilmez!" demeyin. Birazdan ne demek istediğimizi anlayacaksınız. O klasik çay tabağından ortama kadar bizce başarılı ve tatmin edici bir görsel.

Deep görseli:

Simit nerede? Bahsettiğimiz bu detaydı ama dahası da gelecek diğer görsellerde. Biraz fazla yapay değil mi?

Microsoft Designer görseli:

Hadi su bardağında çay içmek bizim için normal bir şey ancak nerede simit, nerede Türk detaylar. Çatal zaten kendinden geçmiş. Ücretsiz görselde Microsoft Designer üzdü!

İdeogram görseli:

Simit değil de pişi koyarak bir nebze gözümüzü doyursa da yine tam olarak istenilen şey çıkmadı. Kahve yanındaki lokum detayı da gözden kaçmadı ama konumuz o değil. Samimi ortam oldukça doğal ama keşke bu doğallığı çaytan tüten dumanda da görebilseydik.

Grok görseli:

Simit yapmak ne kadar zor olabilir ki? Ayrıca Grok'ta filigram detayı karşımıza çıkıyor. ChatGPT, yeni güncellemesinde bu detayın olmayacağının altını çizmişti.

Midjourney görseli:

Kaliteli mi? Evet. Simit nerede? Yok. Bardak yine su bardağı gibi olsa da bizce görsel kalitesi tatmin edici.

Duygusallıktan kamera açısına kadar her detayı verdiğimiz ikinci prompt:

ChatGPT görseli:

Deep görseli:

Üçüncü bir telefon, içine geçmiş bir bardak ve neye benzediği belli olmayan kulaklıklar!

Microsoft Designer görseli:

Yine bir üçüncü telefon daha. Eldeki kaymalar ve biraz yapaylıktan uzak olsaydı iyi olurdu.

İdeogram görseli:

Kulaklık gibi bazı detayları saymazsak ChatGPT hariç diğer görsellerden daha iyi diyebilir miyiz?

Grok görseli:

Telefonun kayık olması dışında gerçeğe yakın. Yine Grok filigranı küçük de olsa göz tırmalıyor. Silgi araçları çıksın ortaya!

Midjourney görseli:

Her ne kadar kulaklık gereksiz büyük olsa da bakıştan telefonlara kadar bu da bizim için doyurucu.

Size göre ChatGPT'in yeni görsel oluşturma yeteneği nasıl? Birinci olduğu kesin ama ikinci kim dersiniz?