OpenAI'ın geçtiğimiz günlerde kullanıma açtığı görsel oluşturma aracı, kötü niyetli kişilerin ana odağı hâline gelmiş durumda.

OpenAI’ın yeni görsel oluşturma aracı birkaç gündür ortalığı kasıp kavursa beraberinde önemli tartışmaları da getirdi.

ChatGPT 4o’nun sunduğu en etkileyici özelliklerden biri, yapay zekânın artık yüksek doğrulukta ve hızlı bir şekilde görseller üretebilmesi.

Telif hakkıyla korunan sanat tarzları kopyalanmaya başladı

Diğer yapay zekâların metin yazma konusundaki başarısızlığının aksine metin içeren görseller oluşturabiliyor, gerçek fotoğrafları sahte görüntülerle değiştirebiliyor ve hatta telif hakkıyla korunan sanat tarzlarını kopyalayabiliyor.

Ancak eleştirmenler, tam da bu sebeplerden ötürü modelin getirdiği olası tehlikeler konusunda uyarıyor. Öncelikle bu kadar güçlü bir aracın grafik tasarımcılar, fotoğrafçılar ve diğer içerik üreticileri için ciddi bir tehdit oluşturduğu gerçek. Bunun yanı sıra OpenAI’ın ChatGPT 4o ile üretilen görsellere filigran eklememesi, sahte içeriklerin tespit edilmesini zorlaştırıyor.

Ciddi bir dezenformasyon söz konusu olabilir

Daha da endişe verici olan ise modelin deepfake içerik oluşturmayı oldukça kolaylaştırması. Ünlülerin veya kamuya mal olmuş kişilerin sahte görselleri saniyeler içinde üretilebiliyor ve kötü niyetli kişilerin elinde bu durum ciddi bir dezenformasyon aracı hâline gelebilir.

OpenAI, gelen eleştirilerin ardından konuyla ilgili bazı açıklamalar yaptı ancak deepfake sorununa yönelik net bir adım atılmış değil. Şirket, ünlülerin ve kamu figürlerinin görüntülerinin kullanımına karşı bir “devre dışı bırakma” listesi oluşturduğunu söylese de bu listenin kimleri kapsadığı ve nasıl işlediği belirsiz.

Şimdilik tepkilerin ana odağı bu içeriklerin tamamında tespit edilebilir bir filigran olması gerektiği yönünde ancak OpenAI'ın bu konuda nasıl bir adım atacağını şimdilik bekleyip görmemiz gerekecek.