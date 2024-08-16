Telefonunuzun ya da bilgisayarınızın yapay zeka özelliklerini ne kadar çalıştırabileceğini gösteren Geekbench AI duyuruldu.

Geekbench, yapay zeka performansını ölçmek için geliştirdiği yeni aracı "Geekbench AI"yı duyurdu. Bu çapraz platform destekli yapay zeka karşılaştırma aracı, gerçek dünyadaki yapay zeka görevlerini kullanarak cihazınızın yapay zeka özelliklerini ne kadar iyi çalıştırabileceğini test ediyor.CPU, GPU ve NPU performansını ölçen Geekbench AI, cihazınızın bugünün ve geleceğin ileri düzey yapay zeka özelliklerine hazır olup olmadığını ortaya koyuyor.

Geekbench AI, üç farklı veri tipi üzerinden on farklı yapay zeka iş yükünü çalıştırarak cihazınızdaki yapay zeka performansını çok boyutlu bir şekilde değerlendiriyor. Geniş veri kümeleriyle, hem geliştiriciler hem de akıllı telefon kullanıcıları, cihazlarındaki yapay zeka performansını sadece birkaç dakika içinde tek hassas, yarı hassas ve nicelenmiş (quantized) skorlarıyla ölçebiliyor.

Cihazınızın yapay zeka performansını donanım seviyesinde görebilirsiniz

Geekbench AI, donanım katmanındaki yapay zeka performansını detaylı bir şekilde ölçüyor. İster GPU, ister CPU, ister özel NPU'yu test edebilirsiniz. Ayrıca, Core ML veya QNN gibi cihazınızdaki mevcut AI framework'lerinden birini seçerek en iyi kombinasyonu bulabiliyorsunuz. Bu sayede geliştiriciler, belirli iş yükleri için en uygun framework ve modelleri belirleyebilirken son kullanıcılar da özel yapay zeka donanımının etkisini kolayca ölçebiliyor.

Geekbench AI, Android, iOS, Windows, macOS ve Linux gibi platformlarda aynı iş yüklerini çalıştırarak performansı karşılaştırmanızı sağlıyor. İster ultra düşük güçlü bir NPU'ya sahip bir akıllı telefonu, isterse kilowattlarca yapay zeka hesaplama gücüne sahip özel bir iş istasyonunu test ediyor olun, sonuçları Geekbench AI sonuç tarayıcısı ile anında karşılaştırabilirsiniz.

Geekbench AI ayrıca otomatik test araçları, çevrimdışı mod ve ticari kullanım lisansını içeren profesyonel bir paket de sunuyor. Kuruluşlar ve organizasyonlar için ise özel destek, güncellemeler ve kaynak kod erişimi sağlayan site ve kaynak lisansları bulunuyor. Geekbench AI'ı indirmek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.