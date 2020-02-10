Her Öğrenciye Aylık 3GB Ücretsiz İnternet Geliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm öğrencileri yakından ilgilendiren bir müjde paylaştı. Türkiye’deki her bir öğrenciye bütün operatörlerden aylık 3GB ücretsiz internet sunulacağını açıklayan Selçuk, bu konuda pilot çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ankara’da düzenlenen Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Akademik Destek Tanıtım Programı’nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her bir öğrenciye, bütün operatörlerden aylık 3GB ücretsiz internet imkanı sunulacağını duyurdu. Projeyi pilot çalışmalarda denediklerini ifade eden Selçuk, Türkiye’de tüm öğrencilerin bu hizmetten yararlanabileceğini belirtti.

Program kapsamında yenilenen EBA, yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen ile velilerin kullanımına açıldı. Kullanıcı dostu bir bir arayüze sahip olan platform, hem öğretmen hem de öğrenciler için özelleştirilmiş öğrenme ortamı sunuyor. Kişisel gelişimine yönelik önemli kaynakların bulunduğu EBA, güvenilir ve kontrollü ortamlarda tartışma, paylaşma ve anket gibi etkileşim yöntemleri ile iletişim kurulmasına imkan tanıyor.

Puan toplama ve rozet kazanma gibi özelliklerin de olduğu platform, öğrencilerin bireysel başarılarını ayrıntılı bir şekilde raporlarla izleme şansı veriyor. EBA’nın sunduğu imkanlara değinen Bakan Selçuk “Bizim, eğitimi sınıfın dışına da taşımak gibi bir hedefimiz vardı. EBA bu amaca hizmet ediyor” ifadelerini kullandı.

Zaman ve mekanın artık ‘her yerde ve her zaman’ şeklinde genişlemesi gereken bir konu olduğunu söyleyen Selçuk, “Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin sadece sınıfın içinde bir şeyler yapmasına gerek yok. Kitaplarında herhangi bir şey ararken hatta bir konu üzerinde ‘Ben karbon döngüsüyle ilgili kısmı kitaptan karekod ile cep telefonunda görmek istiyorum, incelemek istiyorum, videoyu izlemek istiyorum’ dediğinde kitabın her bir sayfasında neyle ilgiliyse karekod ile erişim sağlanması sağlanacak” şeklinde konuştu.