Bu pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni açıklamalar yaptı. Bakan Selçuk, okula gelecek öğrencilere ücretsiz maske verileceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki 3 haftalık süreçte tüm öğrencilere ücretsiz maske verileceğini söyleyen Selçuk, “81 ilde ihtiyaç duyulan maskeleri, meslek eğitim kurumlarımız ve halk eğitim merkezlerimizde üreterek okullarımıza ulaştırdık” şeklinde açıklama yaptı.

“Çocuklarımızı okulları ve arkadaşlarıyla buluşturmak için hazırız.” diyen Milli Eğitim Bakanı, okulların açılması için tüm hazırlıkların yapıldığını, ülke genelinde tüm okullarda gerekli dezenfeksiyon çalışmalarının gerçekleştirdiğini bildirdi. Okulların hijyen ve dezenfektan ihtiyaçlarının il müdürlüklerince karşılandığını söyleyen Selçuk, tüm okulların ateş ölçer bulunduracağını söyleyerek, “Önümüzdeki üç hafta içinde tüm öğrencilere ücretsiz maske desteği vereceğiz.” dedi.

Ziya Selçuk’un yaptığı tüm açıklamalar şu şekilde:

"81 ilde ihtiyaç duyulan maskeleri, mesleki eğitim kurumlarımız ve halk eğitim merkezlerimizde üreterek okullarımıza ulaştırdık. Öğrencilerimizin okullara ulaşımları için servislerle ilgili planlamalar tamamlandı. Ayrıca, tüm illerde servis şoförlerine yönelik öğrenci taşımasında uymaları gereken tedbirleri kapsayan eğitimler de tamamlanarak gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Tüm illerde, il müdürlükleri koordinasyonunda velilerimize yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldı. Ayrıca, randevu vermek suretiyle okul ziyaretleri planlanarak velilerin okullardaki hazırlıklar ve salgın önlemlerine yönelik tedbirleri görmeleri sağlandı.”



Okullar, olası risk durumlarında bildirim yapacak

Selçuk, okulların açılmasıyla birlikte MEB ile Sağlık Bakanlığı’nın beraber oluşturdukları bir entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizmasının da işlemeye başlayacağını söyledi. Bu sistem; öğrenci, öğretmen ve eğitim kurumlarındaki diğer personeller için olası risk durumunda önlem alınmasını sağlayacak.