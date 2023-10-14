Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitim ve ilköğretimde önemli değişikliklere gitti. Bu değişikliklere göre, artık okullarda en az bir teneffüs 20 dakika olacak. Ayrıca ders geçme puanları da değişecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kararı Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bu değişikliklere göre öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilmeleri için teneffüslerden biri, en az 20 dakika olacak.

Ayrıca MEB tarafından ders geçme notlarında da değişikliğe gidildi.

Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, ana sınıflar sadece ilkokul bünyesinde açılabilecek.

Ana sınıfları daha önce ortaokul, lise ve BİLSEM ve benzeri eğitim kurumlarında açılabiliyorken MEB'in yeni kararına göre ana sınıfları sadece ilkokul bünyesinde açılabilecek. Bu değişiklik ile okul öncesi çağındaki çocukların gelişim süreçlerinde, kendilerine en yakın çağda olan ilkokul öğrencileriyle beraber eğitim almaları hedefleniyor.

Okul öncesi çağındaki çocukların kendilerinden yaşça büyük öğrencilerle eğitim almaları yerine ilkokul öğrencileri ile beraber eğitim almaları, gelişimleri açısından fayda sağlayacak.

Ders programları, özel durumu olan öğretmenlere göre değiştirilecek.

Buna göre öğretmenlerin ders programları hazırlanırken engelli öğretmenlerin, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan ve 36 ayını doldurmamış çocuğu olan öğretmenlerin ders programları değiştirilebilecek.

Ayrıca doğum yapan öğretmenlerin 1 yıl olan nöbet tutmama hakkı, anne ve bebeğin beraber daha fazla zaman geçirebilmeleri için 2 yıla çıkarılacak. Değişiklik sayesinde özel durumu olan öğretmenlerin içinde bulunduğu koşullar dikkate alınacak.

Devamsızlık konusunda veliler bilgilendirilecek.

Öğrencilerin devamsızlık durumları velilere bildirilecek. Devamsızlıkların beşinci, onuncu ve on beşinci günlerinde velilere bildirim yapılacak.

Bu sayede veliler, velisi olduğu öğrencinin devamsızlıkları hakkında bilgi sahibi olabilecek.

Daha önce 45 olan ders geçme notu yükseltildi.

Ders geçme notu 45'ten; Türkçe için 70'e, diğer dersler için 50'ye yükseltildi.

Bu puanların altında kalan öğrencilerin sınıf geçme veya sınıfta kalma durumuna ise Şube Öğretmenler Kurulu karar verecek.

Teknolojiye bağımlılığın önüne geçmek ve elektronik cihazların bilinç dışı kullanımını engellemek için kısıtlama getirilecek.

Öğrencilerin teknoloji bağımlılığını azaltmak amacıyla elektronik cihaz kullanımı kısıtlanacak. Okullarda cep telefonu, kamera, görüntü ve ses kaydı yapma özelliği olan cihazlar, okulda barındırılmayacak.

Bu cihazların kullanımı ile ilgili okul müdürleri ve öğretmenler tedbir alacak.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ilkokul ve ana sınıflarında dikkate alınacak.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde, öğrencilerin fotoğraf, görüntü ve seslerinin izinsiz olarak sosyal medyada paylaşılmasının önüne geçilecek. Öğrencilerin görüntüleri veli ve rehber öğretmenlerin gözetiminde, öğrenciden yazılı izin alınarak paylaşılabilecek.

Resmî Gazete'de yayımlanan kararnamenin tamamnına buradan ulaşabilirsiniz.