Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, birkaç yıldır uygulanmakta olan "ara tatil" ile ilgili açıklamalar yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, ara tatil uygulamasının kaldırılabileceğini düşündüren açıklamalarda bulundu. Ancak böyle bir şeyin mümkün olması için öğrenciler ile velilerden konuyla ilgili talep gelmesi gerekiyor. Gelin hep birlikten Bakan Yusuf Tekin'in açıklamalarına yakından bakalım.

Yusuf Tekin'in yaptığı açıklamaya göre Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan her genel müdürlük için bir "İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı" bulunuyor. Bu birimin öğrencilerden, öğretmenlerden ve velilerden gelen talepleri incelediğini, buna göre aksiyon alınmasını sağladığını anlatan Milli Eğitim Bakanı, ara tatil uygulamasının akıbetinin de yine bu birim kapsamında değerlendirildiğini söyledi.

Bakan Yusuf Tekin'e göre ara tatil uygulamasının kaldırılacağına ilişkin herhangi bir karar alınmadı. Ancak İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığına bununla ilgili talep gelirse durum değerlendirmesi yapılacak. Yusuf Tekin'in konuyla ilgili açıklaması şöyleydi:

Bu tür şikayetler öğrencilerden de öğretmenlerden de bize geliyor. Bu yılkini gördükten sonra bir değerlendirme yaparız. Görelim, bakalım eğer öyle birbiz de gereğini yaparız. Bakanlıkta her genel müdürlüğün bünyesinde bir tane İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı var. Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından bütün uygulamalarımız izleniyor. Bu yıl da ara tatilden sonra daire başkanlığımız bir rapor oluşturur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam ettiririz. Eğitim öğretim süreci ile ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim, Türkiye çapında değil bölgesel olarak uygulanabilir. Her il bazlı, iklim koşulları olarak, coğrafi mesafeler uzaklıklar bunlar göz önünde bulundurularak bu inisiyatifler