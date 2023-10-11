Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, birkaç yıldır uygulanan "ara tatil" uygulamasının kaldırılabileceğini ancak bunun bir şartının olduğunu açıkladı.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, birkaç yıldır uygulanmakta olan "ara tatil" ile ilgili açıklamalar yaptı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, ara tatil uygulamasının kaldırılabileceğini düşündüren açıklamalarda bulundu. Ancak böyle bir şeyin mümkün olması için öğrenciler ile velilerden konuyla ilgili talep gelmesi gerekiyor. Gelin hep birlikten Bakan Yusuf Tekin'in açıklamalarına yakından bakalım.

Yusuf Tekin'in yaptığı açıklamaya göre Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan her genel müdürlük için bir "İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı" bulunuyor. Bu birimin öğrencilerden, öğretmenlerden ve velilerden gelen talepleri incelediğini, buna göre aksiyon alınmasını sağladığını anlatan Milli Eğitim Bakanı, ara tatil uygulamasının akıbetinin de yine bu birim kapsamında değerlendirildiğini söyledi.

Ara tatil uygulaması bitiyor mu?

Bakan Yusuf Tekin'e göre ara tatil uygulamasının kaldırılacağına ilişkin herhangi bir karar alınmadı. Ancak İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığına bununla ilgili talep gelirse durum değerlendirmesi yapılacak. Yusuf Tekin'in konuyla ilgili açıklaması şöyleydi: