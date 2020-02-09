Milyarderlerin Paralarını Harcadığı En Sıra Dışı Şeyler

Günümüzdeki en büyük teknoloji firmalarının sahipleri, kazandıkları milyarlarca doları harcamak için oldukça sıra dışı yollara başvurabiliyorlar. Bu milyarderlerden bazıları ada satın alırken bazılarıysa ilginç projelere yatırım yapabiliyorlar.

Eğer dünyanın en zenginleri arasındaysanız, milyarlarca doları harcamak için sıra dışı yollar bulmanız gerekir zira günlük hayatta yapılacak harcamalarla bu parayı bitirmek pek mümkün görünmüyor. Tahmin edebileceğiniz üzere Elon Musk, Jeff Bezos ve Larry Ellison gibi dev firmaların yöneticileri de paralarını harcamak için bu tarz sıra dışı şeyler satın alıyorlar.

Bazı milyarderler tutumlulukları ile ön plana çıkarken bazılarıysa köşkler veya tatil adaları satın almalarıyla biliniyorlar. Biz de bu yazımızda günümüzdeki teknoloji milyarderlerinin paralarını harcadıkları alışılmadık, abartılı yolları sizler için derledik. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan milyarderlerin paralarını neye harcadığına daha yakından bakalım.

Larry Ellison, Oracle – Ada

Birçok CEO, pahalı ev ve arazi satın alırlar ancak Microsoft’un en büyük rakiplerinden Oracle’ın kurucusu Larry Ellison, 2012 yılında satın aldığı adayla çıtayı bir üst seviyeye çıkarmıştı. Hawaii’de bulunan Lanai adasının %98’ini satın almak için 300 milyon dolar ödeyen Ellison, bunun karşılığında 90.000 dönüm arazi ve birkaç tatil köyünün sahibi oldu.

Ellison, 3.200’den fazla kişiye ev sahipliği yapan bu adada güneş enerjisi ve elektrikle çalışan araçlar gibi çevre dostu araçları test etmeyi planlıyor.

Elon Musk, SpaceX/Tesla - James Bond filminden kalma bir denizaltı arabası

Günümüzün en popüler iş insanlarından olan Elon Musk, sıra dışı araçlara olan ilgilisiyle biliniyor. Tanıttığı Cybertruck ile de bu ilgisini kanıtlayan Musk, 1977 yapımı “James Bond: Beni Seven Casus” filminde kullanılan denizaltı arabasını satın almak için 2013 yılında 920 bin dolar ödemişti.

Jeff Bezos, Amazon - Dağın içine gömülü bir mekanik saat

10.000 Yıllık Saat olarak da bilinen bu saat, 10 bin yıl boyunca çalışması için The Long Now Foundation adlı bir grup tarafından tasarlandı. Bu saatin yapımı için finansman sağlayan Amazon CEO’su Jeff Bezos, Teksas’taki bir dağın içine gömülü saate tam 42 milyon dolar yatırım yapmıştı.

Jeff Bezos, Amazon- Okyanusun dibindeki Apollo kalıntıları için küçük bir servet ödedi

Uzay tutkusu olduğu bilinen Bezos, 2013 yılında okyanusun dibinde bulunan Apollo motorunun kalıntılarını almak için bir seferi finanse etmişti. Apollo 12 Ay görevinden kalan motor parçalarını toplamak için insansız robotları 4.300 metre aşağı gönderen bir ekibi yöneten Bezos, bu görev için de küçük bir servet ödemişti.

Sergey Brin, Google – Devasa bir zeplin

Google kurucularından Sergey Brin’in, Kaliforniya’da bir zeplin inşa ettirdiği söyleniyor. Brin’in bu zeplini ne amaçla yaptırdığı henüz bilinmiyor ancak bu proje için 100 ila 150 milyon dolar arasında bir para ödediği belirtiliyor.

Larry Page, Google – Uçan araçlar

Sergey Brin ile birlikte Google’ın kurucu ortaklarından olan Larry Page, biraz sıra dışı olsa da uçan araçlar ile ilgileniyor. Şu anda üç farklı uçan araç girişimini finanse eden Page’in bu projelere ne kadar yatırım yaptığı ise bilinmiyor.