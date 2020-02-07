Dünyanın En Büyük Otomobil Fabrikası Corona Virüsü Kurbanı

Dünyanın en üretken ve en büyük üretim kapasitesine sahip otomobil fabrikası olan Hyundai Ulsan kompleksi, dünyayı tehdit eden Corona virüsü nedeniyle parça tedarik zincirinde yaşanan sorunlar yüzünden kapandı.

Hyundai’nin Güney Kore’de yer alan devasa Ulsan tesisi, dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip otomobil üretim kompleksi olarak biliniyor. Tesis içerisinde beş ayrı fabrika yer alıyor. Tesiste yılda 1,4 milyon araç üretilebiliyor.

Tesis, cuma gününden bu yana oldukça sessiz durumda. Çin’de ortaya çıkan Corona virüsü yüzünden ülkenin sanayi üretimi ağır yara aldı. Bu nedenle parça tedarik edemeyen fabrika, geçici olarak da olsa kapandı.

En büyük fabrikada üretime ara verildi:

Tesiste yer alan 4 fabrika, yılda toplam 1,4 milyon araç üretebiliyor. Hyundai, en popüler otomobil firmalarından biri ve bu nedenle de oldukça yüksek bir üretime ihtiyaç duyuyor. Burada üretilen araçlar dünyanın dört bir yanına ithal ediliyor.

Bu kadar büyük bir üretimde tedarik zinciri de önemli yer tutuyor. Limanlara yakın olan tesise gelen parçalar, burada monte edilerek araç hâline getiriliyor ve bu araçlar yine deniz yoluyla satılacakları bölgelere doğru yola çıkıyor. Çin’deki salgın ise üretim için gereken parçaların tedarik zincirinde büyük sorunlara yol açıyor.

Sonuç olarak Hyundai ve Kia, tedarik sorunları nedeniyle araçlarda kullandıkları elektronik sistemler için gerekli kabloları edinemiyor. Bu da araçların üretiminin durması anlamına geliyor.

5 günlük kapalı kalmanın faturası: 500 milyon dolar

Güney Koreli firmanın çalışanları ise bu durumdan hiç de memnun değil. Çalışanlar zorunlu olarak izne çıkarıldı ve maaşlarında da kesintiye gidildi. Tesislerdeki toplam çalışan sayısının ise 25.000 civarında olduğu belirtildi. Ulsan’daki bir fabrika çalışanı, “İşe gidememek ve maaş kesintisini kabul etmek utanç verici. Bu çok rahatsız edici bir his” dedi. Analistlere göre ise bu kapanmalar dünya çapındaki vakanın ilk etkilerinden biri olacak.

Hyundai’nin 5 günlük kapalı kalma sürecinin firmaya en az 500 milyon dolara mal olacağı belirtiliyor. Bu da oldukça ciddi bir masraf anlamına geliyor. Tesisten günde ortalama 50.000 araç çıkabiliyor.

Analistlere göre Pekin, Çin Ay Yeni Yılı Tatili’ni uzatırsa ve şu ana kadar 31.000'den fazla kişiyi etkileyip 636 ölüme sebep olduğu söylenen virüs de yayılmaya devam ederse pek çok firma zor zamanlar yaşayacak. Özellikle üretim için Çin’e güvenen firmaların art arda kapatma kararları alabileceği söyleniyor.