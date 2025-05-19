MindsEye’ın oynanış fragmanı yayımlandı. Yayımlanan fragmanı, silahlı çatışmalar ve araç takip sahneleriyle oyunun aksiyon odaklı yapısına dair ipuçları sundu. Build A Rocket Boy tarafından geliştirilen MindsEye için oynanış mekaniklerine dair ilk detaylar ortaya çıktı.

Aksiyon unsurlarının öne çıktığı MindsEye için oynanış fragmanı paylaşıldı. Videoda çatışma sahneleri, araç kovalamacaları gibi bölümlerin olması dikkat çekti.

İskoçya merkezli oyun stüdyosu Build A Rocket Boy tarafından geliştirilen MindsEye, yayımlanan yeni fragmanla oynanışa dair ilk görüntülerini sundu. Üçüncü şahıs bakış açısından kaydedilen fragmanda, karakterin farklı silahlarla düşmanlara karşı verdiği mücadeleye yer verildi.

MindsEye'ın fragmanı ile detaylar ortaya çıktı

Videonun sonunda ise tempolu bir araç takibi sahnesi gösterildi. Oyunun 10 Haziran’da PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında çıkması bekleniyor. Fragmandaki çatışma anlarında Jacob Diaz karakterinin tabanca, pompalı tüfek ve makineli tüfek gibi silahlar kullandığı görülüyor. Oyunda çevreyle etkileşim öne çıkıyor. Hikâyeye dair gösterilen kısa bölümde ise Diaz’ın iki hacker’ı takip ettiği görülüyor. Araç sekansları da bu kovalamaca sahnelerine entegre edilmiş durumda.

Yardımcı yönetmen Adam Whiting, kamera sisteminin araç kullanımı sırasında oyuncuya daha fazla kontrol hissi vermesi için özel olarak tasarlandığını belirtmişti. Kamera açısının yüksek hızda viraj alırken hem takip hissini koruması hem de oyuncuya zorluk yaşatmaması hedeflenmiş. Aynı zamanda gaz, fren ve el freni kombinasyonlarının birlikte kullanılabileceği manevra yapısı da oyuncuya sunulacak.

MindsEye için dijital mağazalarda ön siparişler 59,99 dolardan açılmış durumda. Geliştirici ekip yayımlanan bu fragmanın yalnızca bir ön gösterim olduğunu ve tam oynanış videosunun yakında paylaşılacağını duyurdu.