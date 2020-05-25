Minecraft Dungeons'ın Duyurulmamış DLC'leri Ortaya Çıktı

Yarın satışa çıkacak Minecraft'ın yeni oyunu Minecraft Dungeons'ın henüz duyurulmamış DLC'leri ortaya çıktı. 2 farklı DLC, oyunun Hero Edition sürümünde ücretsiz olacak.

Çıktığı günden beri milyonlarca oyuncuya ulaşan Minecraft, yeni oyunuyla sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Minecraft Dungeons olarak adlandırılan yeni oyun, normal Minecraft'a göre biraz daha farklı şekilde tasarlanmış. Görüntüler orijinal Minecraft'ı andırsa da oyun mekanikleri bu yeni oyunda daha farklı işliyor. Minecraft Dungeons, 26 Mayıs'ta raflardaki yerini alacak.

Microsoft'un satın aldığı Mojang tarafından hazırlanan bu oyun, çok derin bir hikâyeye sahip değil. Oyun, oynanması kolay bir şekilde tasarlanmış durumda. Düşmanları büyülerle, silahlarla ve yeteneklerle alt ederek seviyeleri bir bir geçiyorsunuz. Tüm bölümlerin başarılı bir şekilde tamamlanmasıysa 6 saatten daha az bir zaman alıyor. Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch ve Windows platformlarında satışa çıkacak olan oyunun bir de Hero Edition versiyonu bulunuyor.

Ortaya çıkan DLC görüntüleri:

Oyunun bir hayli kısa sürmesi, geliştiricileri harekete geçirdi. Mojang ve Double Eleven, Hero Edition versiyonunda ücretsiz olarak sunulacak DLC'ler üzerinde çalışmaya başladı. zozozrobv2 adındaki bir Reddit kullanıcısı, Minecraft DLC'lerinin nasıl olabileceğine dair görüntüler paylaştı. 'Creeping Winter' ve 'Jungle Awakens' olarak adlandırılabilecek DLC'lerin fotoğrafları, oldukça net detaylar sunuyor.

Görüntülerden de anlaşılacağı üzere DLC'lerde 2 yeni ortam bulunuyor. Buzullarla kaplı olan ilk DLC'de donmuş zombiler ve yüzen kutup ayıları göze çarpıyor. Diğer ortamsa tam anlamıyla bir ormanı andırıyor. Etrafta jaguarlarla birlikte farklı şekillerde bitki türleri bulunuyor. Gözüken bir zombiyse bitkilerden oluşturulmuş hissi uyandırıyor.

Henüz Mojang bu DLC'ler hakkında resmi bir açıklama yapmamış olsa da ortaya çıkan bu görüntüler oldukça heyecan verici gözüküyor. Oyunda hâlihazırda bulunan Creeper Woods, Soggy Swamp ve Desert Temple gibi bölümlerin yanı sıra gizli bölümler ve bu tarz DLC'lerin bulunacağı biliniyor.