Microsoft’un satın aldığı Mojang, bu hafta içerisinde yeni Minecraft oyunu Minecraft Dungeons’ı oyunculara sunmaya hazırlanıyor. Peki, Minecraft Dungeons nasıl bir oyun olacak?

2011 yılında oyuncularla buluşan Minecraft, o günden bu yana dünyanın en popüler oyunlarından bir tanesi olmayı başardı. Mojang tarafından geliştirilen oyun; PlayStation, Xbox ve Nintendo Switch gibi platformlara da getirilmişti.

Minecraft, çıkardığı yeni oyunlarla markasını büyütmeye devam ediyor ve işte o yeni oyunlardan bir tanesi bu hafta piyasaya sürülüyor. Minecraft: Story Mode ile benzer bir yapıya sahip olacak Minecraft Dungeons, orijinaldeki estetik yapıyı tamamen yeni bir türe aktaracak. Oyun, 26 Mayıs 2020’de piyasaya sürülecek.

İşte Minecraft Dungeons hakkında bilmeniz gerekenler:

1. Herhangi bir platforma özel bir oyun değil:

Konsol dünyasının en büyük isimlerinden bir tanesi olan Xbox’ın da sahibi konumunda bulunan Microsoft, yıllar içerisinde platforma özel oyun konseptini tamamen ortadan kaldırmasa da gevşetmeye başladı ki Minecraft da neredeyse kendisini çalıştırabilen her platformda oynanabiliyor. Minecraft Dungeons için de bu konuda bir istisna yaşanmayacak ve oyun; PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch'te oynanabilir olacak ancak mobil platformlarda yer almayacak.

2. Bildiğimiz Minecraft’tan farklı:

Minecraft Dungeons, orijinal oyunla benzer modellere sahip olsa da geri kalan her şey tamamen farklı. Dungeons’ta zanaatkârlık (crafting), kaynak toplama ve inşa etme gibi mekanikler bulunmuyor. Oyun, Türkçe’ye 'zindan tarama' şeklinde çevirebileceğimiz 'dungeon crawl' türüne ait. İzometrik bakış açısına sahip olan bu türde, düşmanlarınızı çeşitli silahlar, yetenekler ve büyülerle yok ediyorsunuz. Düşmanlardan çıkan ganimetlerle de karakterinizi güçlendirip özelleştirebiliyorsunuz.

3. Xbox Game Pass’te yer alacak:

Microsoft’un tüm birinci parti oyunları gibi Minecraft Dungeons da Xbox Game Pass’e ilk gününden itibaren gelecek. Yani bir Xbox Game Pass abonesiyseniz oyunu ekstra ücret ödemeden oynayabilirsiniz. Xbox Game Pass abonesi değilseniz oyunun satış fiyatı 56,25 TL olacak.

4. Alışması kolay bir oyun olacak:

Forbes’ta yer alan habere göre oyun, orijinal Minecraft ile çok fazla benzerlik göstermese de çok karmaşık da değil. Oyun, 'seviyeler geçilecek, düşmanlar yağmalanacak' şeklinde benzer bir döngüye sahip olacak.

5. Oynaması da kolay bir oyun olacak:

Yukarıda alışması kolay bir oyun olacağını söylemiştik; Minecraft Dungeons, aynı şekilde oynaması da kolay bir oyun olacak. Oyunda derinlikli sistemler ve ayrıntılı hikâye bulunmayacak. Bu tür bir deneyim bekleyenlerin Minecraft Dungeons’tan aradığını bulamayacağını söyleyebiliriz. Oyunun Microsoft Store sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.