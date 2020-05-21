Minecraft Earth’te İkinci Sezon Başladı

Artırılmış gerçeklik tabanlı Minecraft oyunu olan Minecraft Earth için yeni bir güncelleme yayınlandı. Oyunun iOS ve Android sürümleri için gelen güncellemeyle beraber oyunun ikinci sezonu başlamış oldu.

Pokemon Go’ya benzer şekilde artırılmış gerçeklik temelli bir Minecraft oyunu olan Minecraft Earth, geçtiğimiz yıl erken erişime açılarak oyunculara sunulmuştu.

Minecraft Earth’ün son güncellemesi olan R18 güncellemesi, oyundaki sorunların bir kısmının çözülmesinin yanında oyuna yenilikler de getiriyor. Yayınlanan güncelleme ile beraber oyunun görevlerinin yeni sezonu olan Challenge Season 2 de başlatıldı.

Minecraft Earth’ün yeni güncellemesiyle oyuna eklenen Player Journal sayesinde artık oyuncular ödül kazanmak için çıkartma toplayabilecekler. Season 2’yle beraber oyuncuların oyundaki karakterlerinin yeni eşyalarının kilitleri de açılacak. R18 güncellemesi aynı zamanda oyuna yeni bir çeteyi de getiriyor. Midnight Chicken ismi verilen yeni çete güncellemeyle Minecraft Earth’e geliyor.

R18 güncellemesi, getirdiği yeniliklerin yanında oyunun performansında iyileştirmeler ve görsel yenilikleri de getiriyor. Güncellemenin notlarında oyunun yüklenme sürelerinin güncelleme ile kısaltıldığı belirtiliyor. Aynı zamanda artık animasyonlu yapı önizlemeleri de kullanıcılara güncelleme ile sunuluyor.