Minecraft Earth 0.14.0 Güncellemesi Yeni Çeteler Getirdi

Mojang, artırılmış gerçeklik odaklı mobil oyunu Minecraft Earth'ün 0.14.0 güncellemesini yayınlandı. Güncelleme oyuna yeni çeteler eklemenin yanı sıra hata düzeltmeleri getirdi.

Mojang, Minecraft Earth'ü beta sürecinin ardından, birkaç bölgede Android ve iOS kullanıcılarına erken erişimle sunmaya başladı. Geliştirici, bugün Minecraft Earth'e bazı yenilikler ve hata düzeltmeleri getiren R14 veya 0.14.0 güncellemesini yayınladı.

Minecraft Earth'ün yeni güncellemesi, yeni çeteler, macera modu düzeltmeleri ve daha fazlasını getirdi. Yaygın, Sıradışı ve Nadir maceralar artık benzersiz ödüllere sahip Macera Sandıkları içeriyor. Güncelleme ayrıca Maceralar için gereken mesafe sınırını da azaltıyor. Ayrıca Maceralar'daki çeteleri öldürmek, deneyim puanı kazandırıyor.

Çeteler tarafında Horned sheep, Iron Furnace Golem ve Melon Golem, 0.14.0 güncellemesiyle oyuna eklendi. Harita ve kullanıcı arayüzündeki kararsızlıklar giderildi ve Skeleton Wolf'un hasarı düzeltildi.

Minecraft Earth birkaç hafta önce oyuna 12 farklı güçlendirme (Boosts) ve 2 çete getiren getiren 0.13.0 güncellemesini almıştı. Oyunun Google Play Store sayfasına buradan, App Store sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.