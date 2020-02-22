'Minecraft Earth'e NFC Destekli Figürler Eklendi

Son dönemde popülaritesi artan Artırılmış Gerçeklik (AR) oyunlarının en başarılı örneklerinden biri olan Minecraft Earth, bilindiği gibi Minecraft'ı gerçek dünyaya taşıyor. Oyuna eklenen NFC destekli figürlerse Minecraft Earth'ü gerçek dünyaya bir adım daha yaklaştıracak gibi görünüyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte elindeki imkânları daha verimli kullanmaya başlayan oyun geliştiricileri, son yıllarda oyun dünyasına adeta yepyeni bir boyut kazandırdılar. Oyun dünyasında son dönemde gördüğümüz değişikliklerden biri de Artırılmış Gerçeklik (AR) oyunlarıydı. Pokemon Go'nun başarısını görüp bu alana yönelmek isteyen geliştiriciler, Minecraft Earth gibi başarılı işlerin altına imzalarını attılar.

Pokemon Go gibi dışarı çıkmayı gerektirmeyen bir oyun olan Minecraft Earth, bu özelliğiyle Pokemon oyunundan daha geniş kitlelere hitap etmeye başladı. Geliştiricilerin eklediği yenilikler de oyunun popülaritesinin artmasını sağladı. Ülkemizde erken erişimde olan Minecraft Earth'e eklenen son değişiklikse NFC destekli figürler oldu.

NFC destekli figürler, Minecraft Earth'ü gerçek dünyaya bir adım daha yaklaştırıyor:

Oyunun ana karakterleri Steve ve Alex'in yanı sıra ördek, inek, tavşan gibi hayvanları da gerçek dünyaya getiren figürler, NFC özelliğine sahip bir cihazla oyuna aktarıldığında oyunda hem yetenek kilitlerinin açılmasını sağlayacak hem de oyuncuya XP kazandıracak.

Bahar aylarında piyasaya sürülecek olan bu figürlerin fiyatları 5 dolar (yaklaşık 30 TL) olacak. Figürler, ilk olarak 20 farklı şekilde oyunculara sunulacak ve kullanıcılar 10 farklı yetenek arasında seçim yapabilecekler.

Toy Fair 2020 isimli oyuncak fuarında görücüye çıkan bu figürler, şimdiden oyunculardan büyük ilgi görmüş durumda. Siz de figürler piyasaya çıktıktan sonra bunları satın alarak Minecraft Earth deneyiminizi iyileştirebilirsiniz. Son olarak şu an erken erişimde olan Minecraft Earth'ü cihazınıza indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilir, Minecraft Earth hakkında daha detaylı bilgi almak içinse oyunun resmi internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.