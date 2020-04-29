Minecraft Earth’e Sezonluk Görevler Geldi

Artırılmış gerçeklik temelli bir Minecraft oyunu olan Minecraft Earth, yeni bir güncelleme aldı. Son güncelleme ile beraber oyuncular, birbirlerine meydan okuyabilecekler ve geçmiş başarılarını takip edebilecekler.

Pokemon Go benzeri bir oyun olarak karşımıza çıkan Minecraft Earth, beta sürümünün ardından geçtiğimiz ay erken erişime açılmıştı. Yapılan son güncelleme ile Minecraft Earth, daha keyifli bir oyun haline gelecek gibi görünüyor.

Minecraft Earth’ün son güncellemesi ile gelen yeni özellikler arasında görevler ve sezonlar yer alıyor. Bundan sonra Minecraft’ın her sezonunda sezon boyunca tamamlanacak görevler olacak, sezonluk görevlerin yanında bazı günlük görevler de oyuncuların karşısına çıkacak. Oyuncular görevleri tamamlayarak ödüller kazanacaklar.

Minecraft Earth’ün son güncellemesi, başarılarını takip etmeyi seven oyuncuları da sevindirecek bir özellikle geliyor. Güncelleme ile beraber oyuncular, Minecraft Earth’te oyuncu günlüğü ile koleksiyonlarındaki bloklar, eşyalar ve çeteler de dahil olmak üzere her şeyi takip edebilecekler ve işaretleyebilecekler.

Yeni güncelleme ile beraber Minecraft Earth’e tavuk, domuz, koyun, inek ve tavşan sınıfından on yeni çete çeşidi geliyor. Yeni çete çeşitleri, yukarıda bahsedilen koleksiyonların geliştirilmesini sağlayacak.

Oyuna aynı zamanda derinlemesine inceleme yapılabilecek profil istatistikleri de eklendi. Güncelleme sayesinde artık daha fazla ayar oyun tarafından hatırlanacak ve yeni maceralar oyuncuların karşısına çıkacak.