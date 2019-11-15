Minecraft Earth ile Uyumlu Tüm iOS ve Android Cihazlar

Minecraft'ın artırılmış gerçeklik oyunu Minecraft Earth yavaş yavaş dünyaya açılmaya başladı. Yıl sonuna doğru ülkemizde de yayınlanması beklenen yeni mobil oyunu sorunsuz oynamak istiyorsanız, uyumlu olduğu iOS ve Android cihazların listesini kontrol edebilirsiniz.

Dünyanın en çok satan oyunu Minecraft'ın mobil cihazlar için tasarlanan artırılmış gerçeklik (AR) oyunu Minecraft Earth, ABD'de yayınlandı. Yeni mobil oyun tıpkı Pokemon GO gibi mobil oyuncuların gözdesi olmaya aday ve Microsoft, Minecraft'ı mobil dünyaya artırılmış gerçeklik oyunu olarak aktararak oyuncu kitlesini daha da genişletmeyi planlıyor.

Minecraft Earth artırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde adeta dünyamızla bütünleşiyor. Oyuncular gerçek dünyada yapılar oluştururken, araştırırken ve hayatta kalmaya çalışırken Minecraft dünyasının yeni bir boyutunu keşfediyorlar. Ancak yeni mobil oyunun AR gereksinimi bazı kullanıcılarda sorunlara yol açabiliyor. İşte Minecraft Earth'ü uyumlu olarak oynayabileceğiniz iOS ve Android cihazlar:

iOS cihazlar

App Store'a göre MineCraft Earth'ü oynayabileceğiniz cihazın işletim sisteminin iOS 12.0 veya üstü olması ve AR'yi desteklemesi gerekiyor. İşte oyunu sorunsuz oynayabileceğiniz cihazlar:

iPhone:

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

iPad:

iPad Pro (Tüm modeller)

iPad Air (3. nesil)

iPad mini (5. nesil)

iPad (5. nesil ve sonrası)

iPod:

iPod touch (7. nesil)

Android Cihazlar

Google Play'e göre oyun yalnızca Android 8.0 ve üstü olan telefonlarla uyumlu ve yalnızca AR (ARCore) destekleyen Android telefonlarda çalışıyor.

Minecraft ile uyumlu olmayan Android cihazların listesi:

Blackshark Shark 1S

Google Pixel

Google Pixel XL

Huawei Nexus 6P

LG Nexus 5X

LG LG G6

LG V30+

LG V30

Motorola Moto X (4)

Motorola one

Motorola Moto G (6)

Samsung Galaxy TabS3

Samsung Galaxy J5

Samsung Galaxy A8+ (2018)

Samsung Galaxy J7

Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy J5 Pro

Samsung Galaxy A70

Xiaomi Redmi Note 7 Pro

Yukarıda listelenen cihazların bazıları ARCore özelliğini destekliyor ancak performansları düşük olduğu için hala uyumlu değiller. Ayrıca oyuncular, bazı forumlarda ve tartışmalarda aşağıdaki telefonlarda da sorunlar yaşandığını belirtiyor:

Motorola G6 Play

Galaxy A70

Galaxy S8 Active

RazerPhone

LG K30

Google Developers sayfasında Minecraft Earth için bir gereklilik olan ARCore'u destekleyen cihazları bulabilirsiniz. Eğer cihazınız yukarıdaki listelerde yoksa, Android 8 ve üstü işletim sistemi ve ARCore desteğine sahipse oyunu çalıştıracaktır.