Minecraft Earth ile Uyumlu Tüm iOS ve Android Cihazlar

Dünyanın en çok satan oyunu Minecraft'ın mobil cihazlar için tasarlanan artırılmış gerçeklik (AR) oyunu Minecraft Earth, ABD'de yayınlandı. Yeni mobil oyun tıpkı Pokemon GO gibi mobil oyuncuların gözdesi olmaya aday ve Microsoft, Minecraft'ı mobil dünyaya artırılmış gerçeklik oyunu olarak aktararak oyuncu kitlesini daha da genişletmeyi planlıyor.
Minecraft Earth artırılmış gerçeklik teknolojisi sayesinde adeta dünyamızla bütünleşiyor. Oyuncular gerçek dünyada yapılar oluştururken, araştırırken ve hayatta kalmaya çalışırken Minecraft dünyasının yeni bir boyutunu keşfediyorlar. Ancak yeni mobil oyunun AR gereksinimi bazı kullanıcılarda sorunlara yol açabiliyor. İşte Minecraft Earth'ü uyumlu olarak oynayabileceğiniz iOS ve Android cihazlar:
iOS cihazlar
App Store'a göre MineCraft Earth'ü oynayabileceğiniz cihazın işletim sisteminin iOS 12.0 veya üstü olması ve AR'yi desteklemesi gerekiyor. İşte oyunu sorunsuz oynayabileceğiniz cihazlar:
iPhone:
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6S
- iPhone 6S Plus
- iPhone SE
iPad:
- iPad Pro (Tüm modeller)
- iPad Air (3. nesil)
- iPad mini (5. nesil)
- iPad (5. nesil ve sonrası)
iPod:
iPod touch (7. nesil)
Android Cihazlar
Google Play'e göre oyun yalnızca Android 8.0 ve üstü olan telefonlarla uyumlu ve yalnızca AR (ARCore) destekleyen Android telefonlarda çalışıyor.
Minecraft ile uyumlu olmayan Android cihazların listesi:
- Blackshark Shark 1S
- Google Pixel
- Google Pixel XL
- Huawei Nexus 6P
- LG Nexus 5X
- LG LG G6
- LG V30+
- LG V30
- Motorola Moto X (4)
- Motorola one
- Motorola Moto G (6)
- Samsung Galaxy TabS3
- Samsung Galaxy J5
- Samsung Galaxy A8+ (2018)
- Samsung Galaxy J7
- Samsung Galaxy A30
- Samsung Galaxy J5 Pro
- Samsung Galaxy A70
- Xiaomi Redmi Note 7 Pro
Yukarıda listelenen cihazların bazıları ARCore özelliğini destekliyor ancak performansları düşük olduğu için hala uyumlu değiller. Ayrıca oyuncular, bazı forumlarda ve tartışmalarda aşağıdaki telefonlarda da sorunlar yaşandığını belirtiyor:
- Motorola G6 Play
- Galaxy A70
- Galaxy S8 Active
- RazerPhone
- LG K30
Google Developers sayfasında Minecraft Earth için bir gereklilik olan ARCore'u destekleyen cihazları bulabilirsiniz. Eğer cihazınız yukarıdaki listelerde yoksa, Android 8 ve üstü işletim sistemi ve ARCore desteğine sahipse oyunu çalıştıracaktır.