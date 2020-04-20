Minecraft'ın Ücretsiz Yükseltme Süresi Sona Erdi

Uzun süredir beklenen ışın izleme teknolojisine sahip Minecraft RTX, geçtiğimiz günlerde açık beta olarak oyuncuların beğenisine sunulmuştu. Minecraft'ın ücretsiz bir şekilde Java’dan Microsoft’a yükseltme süresinin sonuna gelindi.

Çıktığı dönemden bu yana piyasayı sallayan ve tüm zamanların en çok satan video oyunu hâline gelen Minecraft, NVIDIA RTX ekran kartlarının sunduğu ışın izleme teknolojisine kavuştu. Minecraft’ı ışın izleme teknolojisini kullanarak oynamak isteyen oyuncular, oyunun açık beta sürümünü indirebilme imkânına sahip oldu.

Microsoft, yaptığı açıklamada oyunun ücretsiz yükseltilmesi teklifinin sonuna gelindiğini duyurdu. Minecraft'ın orijinal Java sürümüne sahip olan oyuncular, oyunun Windows 10 sürümünün ücretsiz bir kopyasını artık talep edemeyecek.

Minecraft'ın ücretsiz yükseltme süresi bitti:

Microsoft, 2014 yılında Minecraft geliştiricisi Mojang'ı satın aldı ve ertesi yıl oyunun Windows 10 beta sürümünü başlattı. Minecraft'ın Java sürümü kullanılmaya devam edilirken oyunun geleceğinin çapraz platform desteğinden dolayı Bedrock Edition'da olduğu görünüyordu. Microsoft, bir süre önce Windows 10 Edition için ücretsiz yükseltme sunmuştu. Minecraft'ın Java sürümüne sahip kullanıcılar, Mojang hesabına giriş yapıp Java'dan Windows 10 Edition'a ücretsiz yükseltme alabiliyorlardı. Bugün bu yükseltmenin sonuna gelindi. Artık oyuncular, yükseltme işlemi için para ödemek zorundalar.

Bilindiği üzere oyunun RTX sürümünü seçmek için oyun içi menüde bir seçim yapmanız yeterli. Elbette bu, NVIDIA’nın GeForce RTX grafik kartlarından birini de gerektiriyor. Öte yandan Minecraft’ı 144 fps’nin üzerinde rahatça oynatabilen NVIDIA RTX ekran kartlı bir sistem, ışın izleme teknolojisi açıldığında oyunu aynı rahatlıkta oynatamıyor. Oyun, ışın izleme teknolojisi açıkken DLSS yardımıyla bile dengesiz bir şekilde 30/60 fps aralığında oynanabiliyor.

Elbette günümüzde bu fps değerleri birçok oyuncu için yeterli olsa da 144 Hz monitörü olanlar, NVIDIA’nın ışın izleme teknolojisiyle monitörlerini pek de kullanamıyor. Bu durumun yalnızca Minecraft için geçerli olmadığını söylemekte de fayda var.