Belli başlı maddeler her ne kadar kulağa hoş gelmese de şirketin amacını öğrendiğinizde bunlar da mantıklı gelmeye başlıyor. Sunucu sahipleri için değil tabii.

Mojang’ın kendi sitesinde yayınladığı son kullanıcı lisans anlaşması güncellemesiyle birlikte gelen sınırlamalar, Minecraft’ın kemik kitlesinde paniğe sebep oldu. Oyuncular, Mojang ve Microsoft’un artık topluluğa değer vermediğini savunarak sözleşmenin belirli kısımlarını kendi çıkarımlarıyla birlikte internette paylaştı.

Fakat bunu yaparken sözleşmenin tamamını okumadıkları görülüyor. Zira şirket, getirdiği sınırlamaların amacını da aynı sözleşmede birçok kez vurguluyor. Sunucuların isimlerinden içeriklerine kadar bir sürü sınırlama gelmiş olsa da bunun nedenine bakınca, sizin için de bir nebze de olsa kabul edilebilir hâle gelebilir.

Kullanıcılar bu sözleşmeden ne çıkardı?

Reddit’in Minecraft kanalında bir sunucu sahibi, sözleşmede yer alan maddeleri ve bu maddelerin ne anlama geldiğini kendi çıkarımlarıyla paylaştı. Bu çıkarımlar da kitle içinde “1984’e mi dönüyoruz?” dedirtti. İşte söz konusu maddeler ve maddelerden yapılan çıkarımlardan bazıları:

Sunucunuza erişim, oyun dışı içeriğe, ürüne ve hizmete sahip bir oyuncu tarafından sınırlanamaz ve kontrol edilemez. “ 2b2t gibi sıra sistemine sahip olan sunucular artık sözleşmeye uymuyor. ”

Belirgin bir şekilde “RESMİ BİR MINECRAFT SUNUCUSU/ÜRÜNÜ/ETKİNLİĞİ DEĞİL” ibaresini yerleştirin. “ Tüm oyuncular bu ibareyi yerleştirmek zorunda ”

Minecraft - … İçin En İyi Sunucu gibi isimler yasak “ Minecraft ismini YouTube videosu gibi özgün bir işin birincil başlığında kullanmak yasak. ”

Minecraft markasını ve asset’lerini kendi pazarlamanız için kulanmayın. Başlığın ikinci kısmında Minecraft’ı geçirebilirsiniz. “Oyun içi etkinlikler Minecraft logosu ve font’u kullanılarak pazarlanamaz.”



Kalın yazılmış kısımlarda Reddit paylaşımında kullanıcının yaptığı çıkarımı görüyorsunuz. Bu gibi çok sayıda madde var fakat biz örnekleri sıraladık.

Peki işin aslı ne?

Yaptığı bu sözleşmeyle Mojang, isteğini gayet net bir şekilde belirtiyor. Yine sözleşmeden şu maddelere bakarak bunu görebiliriz:

Logomuzu veya farklı varlıklarımızı kullanıyorsanız İnsanlara, yaptığınız veya sunduğunuz şeyin resmi olduğunu , bizimle bağlantılı olduğunuzu ve bizden onay aldığınızı düşündürecek hareketlerde bulunmayın .

, bizimle bağlantılı olduğunuzu ve bizden onay aldığınızı düşündürecek hareketlerde . Zararlı, suistimal içeren ve kandırmaya yönelik hareketlerde bulunmayın.

Sunucularda markaya zarar verecek -kumar, şiddet ve pornografi- gibi içeriklere yer vermeyin .

. Oyunlarımızı veya oyunlarımızın herhangi bir sürümünü dağıtmayın.

Kullanım şartları aksini söyleyene dek bizim yaptıklarımızı kendi ticari amaçlarınız için kullanmayın.

Mojang veya Microsoft ile bağlantılı olduğunuzu düşündürecek hareketlerde bulunmayın ve bizimle bağlantılı olmadığınızı belirtin.

Sonuç olarak silahlı, lisanslı arabaların yer aldığı, kıyafet logolarının yer aldığı, siyasi propaganda içeren ve buna benzer diğer sunuculara artık Mojang izin vermiyor. “YouTube’da Minecraft ismini geçirmek yasak” şeklinde çıkarım yapanlar için de Mojang şöyle bir senaryo çiziyor:

“Eğer özgün bir video oluşturup YouTube’da reklam geliri üzerinden para kazanıyorsanız bunda bir problem yok. Fakat bu videoyu iTunes ve Amazon Prime gibi, kullanıcıların izlemek için para vereceği bir platformda yayınlıyorsanız bu bir sorun.”

Öte yandan sunuculara girişi paralı yapmak da serbest fakat bunun da giriş ücretinin herkes için aynı olması gibi şartları var.

Sonuç olarak Mojang’ın genel olarak marka değerini koruma ve kendisinin ne ile ilişkili olup olmadığına yönelik çizgiyi net bir şekilde çizmek için bu sözleşmeyi oluşturduğunu söyleyebiliriz. Sizin bu konudaki düşünceleriniz nedir?