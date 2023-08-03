Twitch, CS:GO gibi oyunların eşyalarıyla kumar oynanmasını sağlayan internet sitelerin tanıtımını yasakladı.

Canlı yayın platformu Twitch, Eylül 2022’de aldığı karar ile kumar yayınlarını yasaklamıştı. Fakat bu yasak, video oyunları içindeki kumarı kapsamıyor, slot, rulet veya zar oyunları gibi oyunlar içeren siteleri kapsıyordu.

Ancak durum bugün değişmeye başladı. Platform, oyun dünyasında kumarın en çok döndüğü oyunların başında gelen CS:GO gibi oyunlara özel bir karar aldı. Yayıncılar artık CS:GO kaplaması gibi ödüllerin kazanılabildiği, oyun eşyalarıyla kumar içeren platformları yayınlarında tanıtamayacak.

Twitch’te oyun kaplamaları kumarı da kısmen tarih oldu!

Yeni yasak, Twitch’in Topluluk İlkeleri’ni güncellemesiyle yürürlüğe girdi. 2 Ağustos’ta sessiz sedasız yapılan güncelleme ile sayfaya şu yazı eklendi:

“Twitch'te CSGO kaplamaları gibi kaplama kumarlarının sponsorluğuna izin veriliyor mu?

Hayır, dış görünüm kumarının tanıtımı veya sponsorluğu politikamız kapsamında yasaktır.”

Yasak, kaplama veya gerçek parayla oyun eşyaları için kumar oynamayı tam olarak yasaklamıyor. Yalnızca CS:GO gibi kaplamalarla kumar oynanabilen sitelerle sponsorluk anlaşmasıyla yapılan yayınları ve bu sitelerin tanıtımını yasaklıyor.

Bu yasak, özellikle CS:GO yayıncılarını ve e-spor takımlarıyla iş birliği yapanları derinden etkileyecek. Zira G2 Esports gibi dünya devi takımlar bile CSGORoll gibi kumar siteleriyle iş birliği yapmaya başlamıştı.