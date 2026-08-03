MINI Countryman E Yüzde 55’lik ÖTV Dilimine Girdi, Fiyatı Arşa Çıktı!

Türkiye'de elektrikli otomobillere yönelik vergi düzenlemelerinin etkileri premium segmentte hissedilmeye devam ediyor. MINI Countryman E de yeni ÖTV dilimine geçmesiyle birlikte daha yüksek fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Türkiye otomotiv pazarında elektrikli modelleri etkileyen vergi düzenlemelerinin ardından premium segmentte dikkat çeken fiyat değişimleri yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda tamamen elektrikli MINI Countryman E de yeni vergi diliminden etkilenen modeller arasına katıldı.

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Premium elektrikli SUV, artık %55 ÖTV diliminde yer alıyor. Vergi oranındaki değişiklik, modelin Türkiye satış fiyatına da doğrudan yansıdı.

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Türkiye fiyatı 3,9 milyon TL seviyesine yükseldi

Yeni düzenlemeyle birlikte elektrikli MINI Countryman E'nin Türkiye fiyatı yaklaşık 3,9 milyon TL seviyesine yükseldi. Daha önce daha düşük ÖTV diliminde bulunan model, matrah limitinin aşılması nedeniyle daha yüksek vergi oranıyla fiyatlandırılmaya başlandı.

2 Temmuz 2025 tarihinde %10 ÖTV diliminden çıkan model, ilk etapta %40'lık vergi dilimine geçerek yaklaşık 1,9 milyon TL seviyesinden 2,8 milyon TL bandına yükselmişti. Son vergi düzenlemesiyle birlikte araç bu kez %55 ÖTV dilimine dahil oldu ve fiyatı bir kez daha artış gösterdi.