Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

MINI Countryman E Yüzde 55’lik ÖTV Dilimine Girdi, Fiyatı Arşa Çıktı!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Türkiye'de elektrikli otomobillere yönelik vergi düzenlemelerinin etkileri premium segmentte hissedilmeye devam ediyor. MINI Countryman E de yeni ÖTV dilimine geçmesiyle birlikte daha yüksek fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

MINI Countryman E Yüzde 55’lik ÖTV Dilimine Girdi, Fiyatı Arşa Çıktı!
Deniz Şen Deniz Şen /

Türkiye otomotiv pazarında elektrikli modelleri etkileyen vergi düzenlemelerinin ardından premium segmentte dikkat çeken fiyat değişimleri yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda tamamen elektrikli MINI Countryman E de yeni vergi diliminden etkilenen modeller arasına katıldı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Premium elektrikli SUV, artık %55 ÖTV diliminde yer alıyor. Vergi oranındaki değişiklik, modelin Türkiye satış fiyatına da doğrudan yansıdı.

İçerikten Görseller

MINI Countryman E Yüzde 55’lik ÖTV Dilimine Girdi, Fiyatı Arşa Çıktı!
2

Türkiye fiyatı 3,9 milyon TL seviyesine yükseldi

2

Yeni düzenlemeyle birlikte elektrikli MINI Countryman E'nin Türkiye fiyatı yaklaşık 3,9 milyon TL seviyesine yükseldi. Daha önce daha düşük ÖTV diliminde bulunan model, matrah limitinin aşılması nedeniyle daha yüksek vergi oranıyla fiyatlandırılmaya başlandı.

2 Temmuz 2025 tarihinde %10 ÖTV diliminden çıkan model, ilk etapta %40'lık vergi dilimine geçerek yaklaşık 1,9 milyon TL seviyesinden 2,8 milyon TL bandına yükselmişti. Son vergi düzenlemesiyle birlikte araç bu kez %55 ÖTV dilimine dahil oldu ve fiyatı bir kez daha artış gösterdi.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Yüksek Kilometrelerde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Otomatik Vitesler

Yüksek Kilometrelerde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Otomatik Vitesler

Araç Muayenesinde Yeni Dönem: 2026 Güncel Araç Kontrol Listesi ve Tüm Değişiklikler

Araç Muayenesinde Yeni Dönem: 2026 Güncel Araç Kontrol Listesi ve Tüm Değişiklikler

ÖTV Muafiyetiyle Satın Alınabilen SUV Modelleri (2026): ÖTV'siz SUV Fiyatları Ne Kadar?

ÖTV Muafiyetiyle Satın Alınabilen SUV Modelleri (2026): ÖTV'siz SUV Fiyatları Ne Kadar?

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Güncel Fiyat Listesi - Temmuz 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Yenilenen Toyota Crown Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Yenilenen Toyota Crown Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Araba Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

Araç Muayenesinde Yeni Dönem: 2026 Güncel Araç Kontrol Listesi ve Tüm Değişiklikler

Araç Muayenesinde Yeni Dönem: 2026 Güncel Araç Kontrol Listesi ve Tüm Değişiklikler

ÖTV Muafiyetli Renault Duster vs Renault Boreal vs Toyota C-HR Karşılaştırma: Hangisini Almak Daha Mantıklı?

ÖTV Muafiyetli Renault Duster vs Renault Boreal vs Toyota C-HR Karşılaştırma: Hangisini Almak Daha Mantıklı?

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller

10 Yaşından Büyük Olsa Bile Gönül Rahatlığıyla Alınabilecek Sorunsuz Otomobiller

Yüksek Kilometrelerde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Otomatik Vitesler

Yüksek Kilometrelerde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Otomatik Vitesler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com