MIT Profesöründen Selçuk Bayraktar İçin Ağır Sözler

MIT Profesörü Max Tegmark, Alman gazetesine verdiği bir açıklamada Selçuk Bayraktar'ı MIT'de eğittikleri için çok utandığını açıkladı. Bu açıklama ülkede bir 'hazımsızlık' olarak yorumlansa da işin aslı, Tegmark'ın ideolojisinden kaynaklıydı.

Almanya’nın günlük ekonomi gazetesi Handelsblatt, bugün yayımladığı bir haberle Türkiye gündemine düştü. “Yapay Zeka’nın Karanlık Yüzü – Katil Robotlar Gerçek Oluyor” başlığıyla yayımlanan haber, uzmanların otonom silah sistemlerinin yasaklanması çağrısında bulunduğunu belirtse de bunu Türkiye örneğiyle veriyordu.

Türkiye’nin Libya’da konuşlandırdığı bir drone boyutundaki İHA olan Kargu-2, tarihte ilk kez kendi başına saldırı düzenleyen ilk insansız hava aracı olmuştu. Bundan yola çıkarak otonom silah sistemlerini eleştiren Handelsblatt, en sonunda sözü Baykar Savunma’nın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’a da taşıdı.

MIT profesöründen tepki çeken açıklama:

Selçuk Bayraktar’ın eğitim aldığı Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) görev yapan fizik profesörü Max Tegmark, gazeteye dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Tegmark, Bayraktar için yaptığı açıklamada “Onu burada MIT’de eğittiğimiz için utanıyorum.” sözlerini kullandı. Tegmark’ın neden böyle bir açıklama yaptığı haberde açık bir şekilde verilmezken bu sözler, Bayraktar’ın daha çok ABD’deki meslektaşlarını tedirgin ettiği şeklinde yorumlandı.

Pennsylvania Üniversitesi’nde insansız uçaklar üzerine yüksek lisans yapan Selçuk Bayraktar, daha sonrasında MIT’de insansız hava araçlarının agresif manevra kontrolü üzerine ikinci bir yüksek lisans daha yapmıştı. 2006 yılında MIT Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden diplomasını alan Bayraktar, 2007 yılında Türkiye’ye döndü.

Profesörün yorumunun ardındaki neden:

Selçuk Bayraktar hakkında çarpıcı yorumu yapan fizik profesörü Max Tegmark da 28 Temmuz 2015’de düzenlenen Uluslararası Yapay Zeka Konferansı’nda duyurulan “Otonom Silahlar: Yapay Zeka ve Robotik Araştırmacılarından Açık Mektup” başlıklı mektuba imzasını atmıştı. Bu mektupta yapay zekanın otonom silahlarla insanları öldürmek için değil, korumak için kullanılması gerektiği savunuluyordu.

Yani Max Tegmark’ın yorumu ‘Buradan eğitim aldı, orada üretti’ yorumundan ziyade Bayraktar’ın yapay zekâ destekli İHA geliştirmesine tepkiydi.

Tegmark, daha önce Twitter’da yaptığı paylaşımda da bu İHA’nın haberini paylaşmış, ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kendi üniversitem bu Türk şirketinin kurucusunu eğiterek katil robotların yayılmasına katkıda bulundu. Lütfen @MIT’yi Otonom Silah Taahhüdü'nü imzalayarak @UCL ve @DeepMind'a katılmaya teşvik edin."