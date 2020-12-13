MIUI 12 Android 11 Güncellemesi Alacak Tüm Modeller

Xiaomi, MIUI 12 güncellemesini bu yılın başlarında dağıtmaya başlamıştı ve artık neredeyse tüm telefonlar güncellemenin kararlı sürümünü almış durumda. Çinli akıllı telefon üreticisi şimdi de rotasını MIUI 12 Android 11 güncellemesine çevirdi ve iki modele bu güncellemeyi getirdi.

Xiaomi genişletilmiş sistem geneli karanlık mod, yapay zekâ destekli çağrı özellikleri, dinamik Always-on-Display, yeni görsel tasarım, sistem animasyonları ince ayarları ve gizlilik ayarları düzenlemeleri içeren MIUI 12 güncellemesinin kararlı sürümünün dağıtımını artık neredeyse tamamladı. Neredeyse tüm Xiaomi, Redmi ve Pocco modelleri güncellemeyi aldı diyebiliriz.

Sırada ise MIUI 12 Android 11 güncellemesi var. İlk olarak Hindistan'da Redmi Note 9 Pro ve Mi 10 modelleri için MIUI 12 Android 11 güncellemesini yayınlayan Xiaomi, güncellemeyi yakında alacak diğer modelleri de duyurdu.

MIUI 12 Android 11 güncellemesi alacak tüm Xiaomi, Redmi ve Pocco modelleri:

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi A3

Redmi K30 Pro

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K20 Pro

Redmi K20

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi 10X Pro

Redmi 10X 5G

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

Pocco F2 Pro

Pocco X2

Pocco M2 Pro

Güncellemenin dünya genelinde kullanıma ne zaman sunulacağına dair henüz bir bilgi gelmese de, yukarıdaki telefonlardan birine sahipseniz telefonunuzun ayarlarından yazılım güncellemesini sık sık kontrol etmekte fayda var.