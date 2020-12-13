MIUI 12 Android 11 Güncellemesi Alacak Tüm Modeller

Xiaomi genişletilmiş sistem geneli karanlık mod, yapay zekâ destekli çağrı özellikleri, dinamik Always-on-Display, yeni görsel tasarım, sistem animasyonları ince ayarları ve gizlilik ayarları düzenlemeleri içeren MIUI 12 güncellemesinin kararlı sürümünün dağıtımını artık neredeyse tamamladı. Neredeyse tüm Xiaomi, Redmi ve Pocco modelleri güncellemeyi aldı diyebiliriz.
Sırada ise MIUI 12 Android 11 güncellemesi var. İlk olarak Hindistan'da Redmi Note 9 Pro ve Mi 10 modelleri için MIUI 12 Android 11 güncellemesini yayınlayan Xiaomi, güncellemeyi yakında alacak diğer modelleri de duyurdu.
MIUI 12 Android 11 güncellemesi alacak tüm Xiaomi, Redmi ve Pocco modelleri:
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10 Youth Edition
- Xiaomi Mi Note 10
- Xiaomi Mi Note 10 Pro
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G
- Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi 9 Lite
- Xiaomi Mi 9T
- Xiaomi Mi 9T Pro
- Xiaomi Mi A3
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K30i 5G
- Redmi K20 Pro
- Redmi K20
- Redmi Note 9
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi 10X Pro
- Redmi 10X 5G
- Redmi 9
- Redmi 9C
- Redmi 9A
- Pocco F2 Pro
- Pocco X2
- Pocco M2 Pro
Güncellemenin dünya genelinde kullanıma ne zaman sunulacağına dair henüz bir bilgi gelmese de, yukarıdaki telefonlardan birine sahipseniz telefonunuzun ayarlarından yazılım güncellemesini sık sık kontrol etmekte fayda var.