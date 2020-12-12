Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek yeni amiral gemisi modeli Mi 11 kanlı canlı bir şekilde görüntülendi. Görüntüler, cihazın arka panelini ve kamera kurulumunu gözler önüne seriyor.

Piyasaya sürdüğü fiyat / performans odaklı akıllı telefonlarla geniş kitlelere hitap etmeyi başaran Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, günümüzde amiral gemisi pazarında da boy gösteriyor. Bu alanda birçok farklı telefon piyasaya süren Çinli üretici, bir yandan da gelecekteki amiral gemileri için çalışmaya devam ediyor.

Şimdiyse şirketin önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi ailesi Xiaomi Mi 11 serisinin bir üyesi kanlı canlı görüntülendi. Sızdırılan görüntüler, cihazın arka paneline ve kameralara bir ilk bakış atmamıza olanak sağlıyor. Dilerseniz gelin önce bu görüntülere bakalım, ardından cihazlar hakkında konuşalım.

Xiaomi Mi 11'in canlı görüntüleri:

Son dönemlerde tanıttığı akıllı telefonlarda farklı kamera tasarımlarıyla dikkat çeken Xiaomi, bu geleneği Mi 11 serisiyle de devam ettirecek gibi görünüyor. Görüntülere baktığımızda ana kamera kurulumunun cihazın sol üst köşesine, yuvarlak hatlara sahip kare modül biçiminde yerleştirildiğini görebiliyoruz.

Fotoğrafların çözünürlükleri düşük olsa da sol tarafta alt alta iki büyük lens, yan tarafta nispeten daha küçük bir lens ve hemen altında da LED flaş olduğunu görebiliyoruz. Görüntüler çok da net olmadığı için telefonda kaç adet arka kamera olacağını söylemek biraz zor ancak daha önceki sızıntılarda normal Mi 11 modeli için üç, Pro modeli içinse dörtlü arka kamera kurulumundan bahsediliyordu.

Cihazların özelliklerinden de bahsetmek gerekirse her iki Mi 11 modelinin de gücünü Snapdragon 888 yonga setinden alması bekleniyor. Ekran tarafında Pro modelinin QHD+, 120 Hz bir panele sahip olacağı da aktarılan bilgiler arasında yer alıyor. Son olarak bataryadan da bahsetmek gerekirse iddialara göre Mi 11 ve Mi 11 Pro'da sırasıyla 4780 mAh ve 4970 mAh'lik bataryalar yer alacak ve her iki cihaz da 55 W hızlı şarjı destekleyecek.