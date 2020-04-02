Xiaomi MIUI 12'nin İlk Ekran Görüntüleri Ortaya Çıktı

Xiaomi, kısa bir süre önce yaptığı açıklama ile yeni arayüzü MIUI 12'yi geliştirmeye başladığını açıklamıştı. Xiaomi kullanıcıları bu açıklamayla ufaktan heyecanlanmışlardı ki şimdi MIUI 12'nin ilk ekran görüntüleri ortaya çıktı.

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, son dönemlerin en popüler akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi. Şirket, piyasaya sürdüğü amiral gemisi ve bütçe dostu telefonlarıyla milyonlarca tüketicinin ilgisini çekmeyi başardı. Tüketiciler ayrıca Xiaomi'nin özelleştirilmiş Android arayüzü olan MIUI'yi kullanmaktan da büyük bir keyif alıyorlar. Xiaomi de şu sıralar, ilerleyen dönemlerde müşterilerine sunacağı MIUI 12 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Xiaomi, MIUI 11'i 24 Eylül 2019 tarihinde piyasaya sürmüştü. Bu, aslında beklenen bir şeydi çünkü Xiaomi, MIUI güncellemelerini genelde ağustos ile eylül ayları arasında gerçekleştiriyordu. Ancak şirket, tüketiciler henüz MIUI 11'e bile alışamamışken bu arayüzün gelişim sürecini durdurduğunu ve MIUI 12 için çalışmalarını başlattığını açıkladı. Hatta şimdi, MIUI 12'nin ilk ekran görüntülerine sahibiz.

Şimdi sizlerle, MIUI 12'den paylaşılan bazı ekran görüntülerini aktaracağız. Bu görüntüler, Xiaomi'nin Çin'deki resmi forum sitesinde bir geliştirici tarafından ortaya çıkarıldı. Yani söz konusu ekran görüntülerinde yer alan özelliklerin MIUI 12 için nihai olmadığını ve bu özelliklerin ilerleyen dönemlerde tamamen kaldırılabileceğini ya da değiştirilebileceğini belirtelim.

MIUI 12 için paylaşılan ekran görüntüleri ve ortaya çıkan bazı özellikler

Gezinti çubuğunda yapılan değişiklikler ve hareketler

Xiaomi, MIUI'nin sistem animasyonlarında biraz geride kaldı. Diğer akıllı telefon üreticileri, sistemsel animasyonlarını hem akıcı hem de kararlı bir hale getirirken Xiaomi, bir türlü istediği noktaya ulaşamadı. Ancak görünüşe göre MIUI 12, kullanıcılar için artık hem daha kararlı hem de güncel bir animasyon stili sunacak.

Değiştirilen çoklu görev menüsü

Xiaomi, MIUI 11'le çoklu görev menüsünde köklü bir değişiklik yaptı. Ancak MIUI 12, yeniden gözden geçirilmiş bir çoklu görev menüsü ile gelecekmiş gibi görünüyor. Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz üzere MIUI 12'nin çoklu görev menüsü, daha iyi bir tasarım ve yeni bir animasyona sahip olacak.

Kamera arayüzü, neredeyse tamamen değişiyor

MIUI 12'nin ekran görüntülerini paylaşan geliştirici, MIUI 12 ile tüketicilerin yepyeni bir bir kamera arayüzüne sahip olacağını ifade ediyor. Bunun Xiaomi için önemli olduğunu ifade edebiliriz çünkü Xiaomi, özellikle de son dönemlerde gelişen kamera donanımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu durum, yeni özelliklerin daha kolay kullanılabilmesi için yeni bir kamera kullanıcı arayüzüne ihtiyaç duyulmasına neden oldu ve Xiaomi de bunu görmezden gelmemiş gibi görünüyor.

Daha iyi bir karanlık mod

MIUI 11, tüketicilere zaten bir karanlık mod sunuyor. Ancak bu karanlık mod şu an için istenilen seviyede değil. Xiaomi, MIUI 12'de mevcut karanlık modunu geliştirmeye devam ediyor ve kullanıcılar, yeni arayüzde çok daha iyi bir karanlık moda sahip olacaklar gibi görünüyor.

Yeni bildirim sistemi

Bildirimler, akıllı telefonlarımızın ayrılmaz parçalarından bir tanesi. Ancak çok sayıda bildirim, zaman içerisinde kontrolü zorlaştırabiliyor. Bu durumun farkında olan Xiaomi de MIUI 12'de yepyeni bir bildirim yaklaşımı sergilemek istiyor gibi görünüyor. Bakalım tüketiciler, MIUI 12'nin yeni bildirim sistemini ne kadar benimseyebilecekler.