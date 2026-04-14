Modem ışıkları ne anlama gelir? İnternet bağlantınızın durumunu gösteren LED uyarılarının anlamlarını bu içerikte açıklıyoruz.

Evde ya da iş yerinde internet bağlantısı kullanılırken modemin üzerindeki küçük ışıklar çoğu zaman arka planda kalan detaylar gibi görünse de aslında bağlantı durumunu en net şekilde anlatan göstergeler arasında yer alıyor. İnternet hızının düşmesi, bağlantının kopması ya da cihazların Wi-Fi’a bağlanmaması gibi durumlarda ilk kontrol edilen şey genellikle bu ışıklar oluyor. Ancak birçok kullanıcı hâlâ hangi ışığın neyi ifade ettiğini veya hangi ışıkta hangi sorunun ortaya çıktığını net şekilde bilmiyor. Bu nedenle modem ışıklarının işlevi düşündüğümüzden çok daha önemli.

Modemler, internet sağlayıcısının gönderdiği sinyali cihazlara dağıtan bir köprü görevi görüyor. Bu sürecin her aşaması farklı bir ışıkla temsil ediliyor. Bu ışıkların rengi, yanıp sönme şekli veya tamamen sönmesi bağlantı hakkında ipucu sağlıyor. Bazı durumlarda küçük bir ışığın davranışı, sorunun modemden mi, kablodan mı, hatta internet servis sağlayıcısından mı kaynaklandığını anlamayı kolaylaştırıyor.

Güç Işığı: Modemin Temel Yaşam Belirtisi

Modem üzerindeki ilk ve en kritik ışık genellikle “Power” olarak adlandırılıyor. Bu ışığın sabit yanması cihazın enerji aldığını gösteriyor. Güç ışığında titreme, yanıp sönme ya da tamamen sönme görülmesi modem ile priz arasındaki bağlantıyı işaret ediyor. Bazı modellerde güç ışığının rengi cihazın doğru çalışıp çalışmadığını da anlatıyor. Örneğin yeşil ya da beyaz bir ışık genelde sorunsuz çalışmayı ifade ederken kırmızı veya turuncu bir ışık donanım arızasının habercisi olabiliyor. Güç ışığının doğru çalışması diğer tüm ışıkların da sağlıklı şekilde devreye girmesi için temel oluşturuyor.

DSL / WAN Işığı: İnternet Hattının Durumu

İnternet bağlantısının evinize ulaştığı ana hat DSL, WAN veya bazen sadece “Line” olarak adlandırılan ışıkla temsil ediliyor. Bu ışığın sabit yanması modemin hatla iletişime geçtiğini gösteriyor. Ancak yanıp sönen ışık hattın hâlâ bağlantı kurmaya çalıştığını veya sinyalin stabil olmadığını ifade ediyor. DSL ışığının tamamen sönük olması çoğu zaman internet hattında bir kopukluk olduğunu anlatıyor. Telefon hattı üzerinden DSL bağlantısı kullanan bölgelerde kablonun gevşemesi bile bu ışığın sönmesine neden olabiliyor. Fiber bağlantılarda ise WAN ışığındaki sorun genelde ONT cihazı ile modem arasındaki iletişim kopukluğuna işaret ediyor.

DSL veya WAN ışığı, internetin eve girip girmediğini gösterdiği için kullanıcıların en çok takip ettiği göstergelerden biri hâline geliyor. Işığın sabit yanması hat sinyalinin stabil olduğunu, yanıp sönmesi ise hatla bağlantı kurulamadığını anlatıyor. Bu ışığı anlamak, sorunun ev içi cihazlarla mı yoksa dış hat ile mi ilgili olduğunu kestirmeyi kolaylaştırıyor.

İnternet Işığı: Bağlantının Gerçek Göstergesi

Modemdeki “Internet” ışığı, DSL/WAN sinyalinden farklı olarak bağlantının aktif şekilde çalışıp çalışmadığını temsil ediyor. DSL ışığı sabit yanıyor olsa bile internet ışığının sönmesi bağlantının servis sağlayıcı tarafında işlenmediği anlamına geliyor. Bazı modellerde bu ışık mavi veya yeşil yanıyorsa bağlantının aktif olduğu kabul ediliyor. Turuncu ya da kırmızı ışık ise sinyal geldiği hâlde bağlantının kurulamadığını gösteriyor.

Bu ışık çoğu zaman modem ile servis sağlayıcı arasındaki dijital iletişimin sağlıklı olup olmadığını anlatıyor. DSL ışığı sinyalin eve ulaştığını söylerken internet ışığı bağlantının kullanılabilir düzeye geldiğini ifade ediyor. Kullanıcılar internete bağlanamadığında bu ışığın davranışı sorunun kaynağını tahmin etmek için önemli bir bilgi kaynağı hâline geliyor.

Ethernet Işığı: Kablolu Bağlantıların Durumu

Bazı modemlerde Ethernet bağlantı noktalarının yanında ayrı ayrı ışıklar bulunuyor. Bu ışıkların aktif olması modeme kablolu bir cihaz bağlandığını gösteriyor. Bilgisayar, akıllı televizyon, oyun konsolu gibi cihazlar Ethernet kablosuyla bağlantı kurduğunda bu ışık sabit ya da yanıp sönen şekilde çalışıyor. Yanıp sönme genellikle veri akışının gerçekleştiğini, sabit yanma ise bağlantının kurulduğunu fakat o an veri iletilmediğini ifade ediyor. Ethernet ışıklarının devre dışı olması genellikle kablonun doğru takılmadığını veya kabloda fiziksel bir hasar bulunduğunu düşündürüyor.