Meta, Instagram, WhatsApp ve Facebook için yeni ücretli abonelik paketlerini resmen duyurdu. “Plus” isimli yeni paketlerle birlikte kullanıcılar; ekstra kişiselleştirme seçenekleri, gelişmiş analiz araçları ve özel sosyal özelliklere erişebilecek. Şirket ayrıca tüm bu sistemi gelecekte “Meta One” çatısı altında toplamayı planlıyor.

Yeni paketler; özellikle uygulamaları yoğun kullananlara, içerik üreticilerine ve daha fazla kişiselleştirme isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Üstelik bu daha başlangıç gibi görünüyor çünkü Meta, yapay zekâ özelliklerini de ücretli abonelik sistemine dahil etmeye hazırlanıyor.

Instagram Plus ile hikâyeler bambaşka hâle geliyor

Instagram Plus tarafında gelen özellikler özellikle içerik üreticilerinin hoşuna gidecek gibi duruyor. Kullanıcılar artık hikâyelerini kimlerin tekrar izlediğini toplu şekilde görebilecek. Bunun yanında birden fazla özel hikâye listesi oluşturmak da mümkün olacak.

En dikkat çeken detaylardan biri ise “anonim hikâye önizleme” özelliği. Yani bir hikâyeye baktığınızda görüntüleyenler listesinde görünmeden önizleme yapabileceksiniz. Ayrıca hikâyeleri 24 saatten daha uzun süre yayında tutmak da ücretli paketin sunduğu avantajlar arasında yer alıyor.

Meta bununla da yetinmiyor. Özel uygulama ikonları, profil biyografisi için farklı yazı tipleri ve animasyonlu “Super Heart” reaksiyonları gibi tamamen görsel odaklı yenilikler de geliyor.

WhatsApp Plus ile kişiselleştirme seçenekleri artıyor

WhatsApp Plus ise tamamen mesajlaşma deneyimini değiştirmeye odaklanıyor. Kullanıcılar; yeni tema seçenekleri, özel zil sesleri, premium çıkartmalar ve daha fazla sabitlenmiş sohbet gibi özelliklere erişebilecek.

Özellikle yıllardır Telegram benzeri kişiselleştirme seçenekleri isteyen WhatsApp kullanıcıları için bu paket dikkat çekici olabilir. Meta’nın açıklamasına göre ilerleyen dönemde WhatsApp Plus’a çok daha fazla özellik eklenecek.

Abonelik Sunulan Özellikler Instagram Plus Hikâye analizleri, anonim hikâye önizleme, ekstra liste oluşturma, özel ikonlar Facebook Plus Profil özelleştirmeleri, sosyal etkileşim araçları WhatsApp Plus Tema desteği, özel zil sesleri, premium çıkartmalar, ekstra sabit sohbet

Bu arada Meta’nın asıl büyük planı yalnızca sosyal medya abonelikleri değil. Şirket aynı zamanda “Meta One” isimli yeni sistem altında yapay zekâ servislerini de ücretli hâle getiriyor.

Yeni açıklanan Meta AI paketleri; daha gelişmiş görsel üretimi, video oluşturma ve daha güçlü yapay zekâ işlem kapasitesi sunacak. Özellikle Premium paketin fiyatı doğrudan ChatGPT Plus’a rakip olacak şekilde belirlenmiş durumda.

Fiyatlar açıklandı: En pahalı paket ChatGPT Plus seviyesinde

Paket Aylık Ücret Instagram Plus 3,99 dolar Facebook Plus 3,99 dolar WhatsApp Plus 2,99 dolar Meta One Plus 7,99 dolar Meta One Premium 19,99 dolar

Özellikle 19,99 dolarlık Meta One Premium paketinin ChatGPT Plus ile aynı fiyat seviyesinde olması dikkat çekti. Şirketin ilerleyen süreçte Meta AI, akıllı gözlükler ve diğer servislerini de bu abonelik sistemine bağlaması bekleniyor.