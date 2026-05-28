Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. İnternet Haberleri ve İçerikleri

Yeni Ücretli Abonelikler WhatsApp Plus, Instagram Plus ve Facebook Plus Resmen Duyuruldu: İşte Sunacakları Özellikler

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Meta, Instagram, WhatsApp ve Facebook için yeni ücretli abonelik paketlerini resmen duyurdu. “Plus” isimli yeni paketlerle birlikte kullanıcılar; ekstra kişiselleştirme seçenekleri, gelişmiş analiz araçları ve özel sosyal özelliklere erişebilecek. Şirket ayrıca tüm bu sistemi gelecekte “Meta One” çatısı altında toplamayı planlıyor.

Yeni Ücretli Abonelikler WhatsApp Plus, Instagram Plus ve Facebook Plus Resmen Duyuruldu: İşte Sunacakları Özellikler
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Meta, sosyal medya uygulamalarında yeni bir dönemi resmen başlatıyor. Şirketin duyurduğu yeni “Plus” abonelikleriyle birlikte Instagram, Facebook ve WhatsApp artık sadece ücretsiz platformlar olmaktan çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni paketler; özellikle uygulamaları yoğun kullananlara, içerik üreticilerine ve daha fazla kişiselleştirme isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Üstelik bu daha başlangıç gibi görünüyor çünkü Meta, yapay zekâ özelliklerini de ücretli abonelik sistemine dahil etmeye hazırlanıyor.

Instagram Plus ile hikâyeler bambaşka hâle geliyor

Instagram Plus tarafında gelen özellikler özellikle içerik üreticilerinin hoşuna gidecek gibi duruyor. Kullanıcılar artık hikâyelerini kimlerin tekrar izlediğini toplu şekilde görebilecek. Bunun yanında birden fazla özel hikâye listesi oluşturmak da mümkün olacak.

En dikkat çeken detaylardan biri ise “anonim hikâye önizleme” özelliği. Yani bir hikâyeye baktığınızda görüntüleyenler listesinde görünmeden önizleme yapabileceksiniz. Ayrıca hikâyeleri 24 saatten daha uzun süre yayında tutmak da ücretli paketin sunduğu avantajlar arasında yer alıyor.

Meta bununla da yetinmiyor. Özel uygulama ikonları, profil biyografisi için farklı yazı tipleri ve animasyonlu “Super Heart” reaksiyonları gibi tamamen görsel odaklı yenilikler de geliyor.

WhatsApp Plus ile kişiselleştirme seçenekleri artıyor

WhatsApp Plus ise tamamen mesajlaşma deneyimini değiştirmeye odaklanıyor. Kullanıcılar; yeni tema seçenekleri, özel zil sesleri, premium çıkartmalar ve daha fazla sabitlenmiş sohbet gibi özelliklere erişebilecek.

Özellikle yıllardır Telegram benzeri kişiselleştirme seçenekleri isteyen WhatsApp kullanıcıları için bu paket dikkat çekici olabilir. Meta’nın açıklamasına göre ilerleyen dönemde WhatsApp Plus’a çok daha fazla özellik eklenecek.

Özellikleri (H3)

Abonelik Sunulan Özellikler
Instagram Plus Hikâye analizleri, anonim hikâye önizleme, ekstra liste oluşturma, özel ikonlar
Facebook Plus Profil özelleştirmeleri, sosyal etkileşim araçları
WhatsApp Plus Tema desteği, özel zil sesleri, premium çıkartmalar, ekstra sabit sohbet

Bu arada Meta’nın asıl büyük planı yalnızca sosyal medya abonelikleri değil. Şirket aynı zamanda “Meta One” isimli yeni sistem altında yapay zekâ servislerini de ücretli hâle getiriyor.

Yeni açıklanan Meta AI paketleri; daha gelişmiş görsel üretimi, video oluşturma ve daha güçlü yapay zekâ işlem kapasitesi sunacak. Özellikle Premium paketin fiyatı doğrudan ChatGPT Plus’a rakip olacak şekilde belirlenmiş durumda.

Fiyatlar açıklandı: En pahalı paket ChatGPT Plus seviyesinde

Fiyatı (H3)

Paket Aylık Ücret
Instagram Plus 3,99 dolar
Facebook Plus 3,99 dolar
WhatsApp Plus 2,99 dolar
Meta One Plus 7,99 dolar
Meta One Premium 19,99 dolar

Özellikle 19,99 dolarlık Meta One Premium paketinin ChatGPT Plus ile aynı fiyat seviyesinde olması dikkat çekti. Şirketin ilerleyen süreçte Meta AI, akıllı gözlükler ve diğer servislerini de bu abonelik sistemine bağlaması bekleniyor.

Whatsapp Instagram Facebook Meta

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Microsoft, En Çok Eleştirilen Noktalara El Attı: Windows 11'e Kapsamlı Güncelleme

Microsoft, En Çok Eleştirilen Noktalara El Attı: Windows 11'e Kapsamlı Güncelleme

Ertelenmemiş Olsaydı Bugün GTA 6 Oynuyor Olacaktık...

Ertelenmemiş Olsaydı Bugün GTA 6 Oynuyor Olacaktık...

72 Saat Pil Ömrü Sunan Kablosuz Kulaklık Redmi Headphones Neo Duyuruldu

72 Saat Pil Ömrü Sunan Kablosuz Kulaklık Redmi Headphones Neo Duyuruldu

Samsung Galaxy S26 FE İlk Kez Göründü: Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S26 FE İlk Kez Göründü: Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Artık Gmail'de Mail Adresinizi Değiştirebileceksiniz: Peki Nasıl Yapılıyor?

Artık Gmail'de Mail Adresinizi Değiştirebileceksiniz: Peki Nasıl Yapılıyor?

Toyota'nın Popüler Bir Modeli, NCAP Çarpışma Testlerinden 0 Yıldız Aldı!

Toyota'nın Popüler Bir Modeli, NCAP Çarpışma Testlerinden 0 Yıldız Aldı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com