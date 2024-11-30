Monster, İstanbul'da Tulpar serisi masaüstü oyun bilgisayarlarını tanıttı. Yeni modeller, 14. nesil Intel işlemciler ve RTX 40 serisi ekran kartları içeriyor.

Monster'ın yeni serisi olan Tulpar masaüstü oyun bilgisayarları tanıtıldı. İstanbul'da gerçekleşen lansman etkinliğinde, serinin tüm detayları açıklandı. Yeni Tulpar masaüstü bilgisayarlarda, Intel'in 14. nesil Core Ultra işlemcileri ve NVIDIA'nın GeForce RTX 40 serisi ekran kartları kullanılacak.

Tanıtılan modeller arasında Tulpar TD3 V1.1.1, Tulpar TD3 V1.3.1, Tulpar TD3 V1.2.1, Tulpar TD3 V1.4.1 ve Tulpar TD3 V1.6.6 masaüstü oyun bilgisayarları bulunuyor. Bu modeller, i5, i7 ve i9 işlemci seçenekleriyle oyuncuların beğenisine sunuldu. Yeni Tulpar serisinin yüksek performans ve en yeni teknolojilerle donatılmış olup oyunseverlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandığı vurgulandı.

Tulpar masaüstü bilgisayarların teknik özellikleri

Tulpar TD3 V1.1.1 Masaüstü oyun bilgisayarı:

Intel Core i5-14400F

NVIDIA RTX 4060 8 GB

Monster Z790 Anakart

16 GB(1x16) 5600 MHz CL30 DDR5 RAM

1 TB SSD

Monster 120mm ARGB Hava Soğutucu

FreeDOS



Tulpar TD3 V1.3.1 Masaüstü oyun bilgisayarı:

Intel Core i5-14400F

NVIDIA RTX 4070 SUPER 12 GB

Monster Z790 Anakart

16 GB(1x16) 5600 MHz CL30 DDR5 RAM

1 TB SSD

Monster 120mm ARGB Hava Soğutucu

FreeDOS

Tulpar TD3 V1.2.1 Masaüstü oyun bilgisayarı:

Intel Core i5-14400F

NVIDIA RTX 4060Ti 16 GB

Monster Z790 Anakart

16 GB(1x16) 5600 MHz CL30 DDR5 RAM

1 TB SSD

Monster 120mm ARGB Hava Soğutucu

FreeDOS

Tulpar TD3 V1.4.1 Masaüstü oyun bilgisayarı:

Intel Core i7-14700F

NVIDIA RTX 4070Ti SUPER 16 GB

Monster Z790 Anakart

16 GB(1x16) 5600 MHz CL30 DDR5 RAM

1 TB SSD

Monster 240mm ARGB Sıvı Soğutucu

FreeDOS

Tulpar TD3 V1.6.6 Masaüstü oyun bilgisayarı:

Intel Core i9-14900K

NVIDIA RTX 4080 SUPER 16 GB

Monster Z790 Anakart

32 GB(2x16) 5600 MHz RGB CL30 DDR5 RAM

1 TB SSD

Monster 360mm ARGB Sıvı Soğutucu

FreeDOS

Tulpar serisi fiyatları