Monster'ın yeni serisi olan Tulpar masaüstü oyun bilgisayarları tanıtıldı. İstanbul'da gerçekleşen lansman etkinliğinde, serinin tüm detayları açıklandı. Yeni Tulpar masaüstü bilgisayarlarda, Intel'in 14. nesil Core Ultra işlemcileri ve NVIDIA'nın GeForce RTX 40 serisi ekran kartları kullanılacak.
Tanıtılan modeller arasında Tulpar TD3 V1.1.1, Tulpar TD3 V1.3.1, Tulpar TD3 V1.2.1, Tulpar TD3 V1.4.1 ve Tulpar TD3 V1.6.6 masaüstü oyun bilgisayarları bulunuyor. Bu modeller, i5, i7 ve i9 işlemci seçenekleriyle oyuncuların beğenisine sunuldu. Yeni Tulpar serisinin yüksek performans ve en yeni teknolojilerle donatılmış olup oyunseverlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandığı vurgulandı.
Tulpar masaüstü bilgisayarların teknik özellikleri
Tulpar TD3 V1.1.1 Masaüstü oyun bilgisayarı:
- Intel Core i5-14400F
- NVIDIA RTX 4060 8 GB
- Monster Z790 Anakart
- 16 GB(1x16) 5600 MHz CL30 DDR5 RAM
- 1 TB SSD
- Monster 120mm ARGB Hava Soğutucu
- FreeDOS
Tulpar TD3 V1.3.1 Masaüstü oyun bilgisayarı:
- Intel Core i5-14400F
- NVIDIA RTX 4070 SUPER 12 GB
- Monster Z790 Anakart
- 16 GB(1x16) 5600 MHz CL30 DDR5 RAM
- 1 TB SSD
- Monster 120mm ARGB Hava Soğutucu
- FreeDOS
Tulpar TD3 V1.2.1 Masaüstü oyun bilgisayarı:
- Intel Core i5-14400F
- NVIDIA RTX 4060Ti 16 GB
- Monster Z790 Anakart
- 16 GB(1x16) 5600 MHz CL30 DDR5 RAM
- 1 TB SSD
- Monster 120mm ARGB Hava Soğutucu
- FreeDOS
Tulpar TD3 V1.4.1 Masaüstü oyun bilgisayarı:
- Intel Core i7-14700F
- NVIDIA RTX 4070Ti SUPER 16 GB
- Monster Z790 Anakart
- 16 GB(1x16) 5600 MHz CL30 DDR5 RAM
- 1 TB SSD
- Monster 240mm ARGB Sıvı Soğutucu
- FreeDOS
Tulpar TD3 V1.6.6 Masaüstü oyun bilgisayarı:
- Intel Core i9-14900K
- NVIDIA RTX 4080 SUPER 16 GB
- Monster Z790 Anakart
- 32 GB(2x16) 5600 MHz RGB CL30 DDR5 RAM
- 1 TB SSD
- Monster 360mm ARGB Sıvı Soğutucu
- FreeDOS
Tulpar serisi fiyatları
- Tulpar TD3 V1.1.1 Masaüstü oyun bilgisayarı: 48.999,00 TL
- Tulpar TD3 V1.3.1 Masaüstü oyun bilgisayarı: 64.799,00 TL
- Tulpar TD3 V1.2.1 Masaüstü oyun bilgisayarı: 55.999,00 TL
- Tulpar TD3 V1.4.1 Masaüstü oyun bilgisayarı: 85.999,00 TL
- Tulpar TD3 V1.6.6 Masaüstü oyun bilgisayarı: 110.999,00 TL