Apple, iPhone 12 ve 12 mini İçin Mor Renk Seçeneğini Tanıttı

Apple etkinliği büyük bir hızla başladı. Etkinliğin başında Apple yeni iPhone 12 ve iPhone 12 mini rengini tanıttı. Artık mor renkli tatliş mi tatliş iPhone 12’ler alabilirsiniz.

Apple, iPhone 12 serisi için yeni bir renk tanıtımı yaptı. Apple etkinliğinde yeni iPhone 12’lerin mor rengi açılışa damgasını vurdu. Oldukça estetik ve çekici bir mor tonu tercih eden Apple iPhone 12’ler herkese hitap edecek gibi duruyor.

Siyah, beyaz, kırmızı, yeşil ve mavi renklerde satışa sunulan iPhone 12’ler için yeni eklenen mor renk, Apple’ın renk paletini arttırmak için oldukça önemli bir adım. Tasarım ve renk seçimine baktığımızda seçilen mor yine oldukça soft ve minimal bir izlenim sunuyor. Sadece iPhone 12 ve iPhone 12 mini de yer alacak mor renk ilerleyen süreçte diğer Apple cihazlar içinde kullanılabilir.

Mor iPhone’lar, 23 Nisan Cuma gününden itibaren ön siparişe açılıyor

Apple’ın yeni mor iPhone 12’leri 23 Nisan Cuma günü itibariyle ön siparişe açılacak. Tüm dünyada aynı anda açılacak olan ön sipariş sonrasında 30 Nisan Cuma günü bütün Apple perakende mağazalarından satın alınabilecek.

Bu arada belirtmek gerekiyor ki, Apple’ın çıkardığı mor renk oldukça çekici ve elit bir duruş sergiliyor. Ancak üzücü bir gelişmeyi belirtmemiz gerekiyor ki mor renk iPhone 12 Pro Max’lerde olmayacak. Şu anda aksesuarları da hazırlanan telefonu incelemek için sabırsızlanıyoruz. Aynı zamanda unutmayın yeni mor renk diğer iPhone 12’lerle aynı fiyattan satışa sunulacak.

Sizler Apple iPhone 12 mor rengi beğendiniz mi? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.