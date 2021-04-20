Apple Lansman Öncesinde Çevrimiçi Mağazasını Erişime Kapattı

Apple, bu akşam yeni iPad Pro ve iMac başta olmak üzere Apple hayranları için geliştirmiş olduğu yeni ürünleri tanıtacak. Şirket, lansmanın hemen öncesinde çevrimiçi alışveriş mağazası Apple Store'u geçici olarak erişime kapattı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, bugün "Spring Loaded" (Baharı Getirdik) adında yeni bir lansman etkinliği gerçekleştirecek ve en yeni ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunacak. Son bir yıldaki tüm Apple etkinlikleri gibi çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek etkinlikte yeni iPad Pro, iMac ve birkaç Apple ürününün sahne alması bekleniyor.

Apple, her lansman gününde olduğu gibi bugün de resmi çevrimiçi mağazasını erişime kapattı. An itibarıyla Apple Store'a giriş yaptığınızda gökkuşağı renklerinde bir Apple logosu silüeti, "Hemen döneceğiz" başlığı ve "Apple Store'da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyiniz" açıklamasıyla karşılaşıyorsunuz.

Apple, lansman öncesinde Apple Store'u erişime kapattı

Apple'ın "Baharı Getirdik" olarak Türkçeleştirdiği etkinliği bu akşam saat 20:00'da başlayacak ve Apple.com adresinden canlı olarak takip edilebilecek. Etkinlik her ne kadar bir canlı yayın ile Apple hayranlarıyla buluşacak olsa da etkinlik sırasında canlı bir sunumdan ziyade daha önceden çekilmiş tanıtım filmleri ve sunumlar ile karşılaşacağız.

Beklentiler gerçek olursa bu akşamki etkinliğin yıldızları yeni iPad Pro ve iMac olacak. Sızıntılara göre yeni iPad Pro; 12,9 inçlik bir mini LED ekran, yeni bir işlemci, Thunderbolt USB Type-C gibi güncellemeler alacak. Yeni iMac'in ise Apple Silicon işlemcili ilk iMac modeli olarak Intel'den sıyrılması bekleniyor.

Söylentiler doğruysa bir süredir sık sık dile getirilen AirTags de bu akşamki etkinlikte sahne alacak. Apple'ın AirTags adlı ürünü piyasaya süreceğine kesin gözüyle bakılsa da ürün ortaya çıktığı günden bu yana gerçekleştirilen hiçbir Apple lansmanında adı resmi olarak anılmadı. Bu arada lansman ile ilgili bir diğer söylentinin de Apple'ın "Podcast+" adlı bir abonelik hizmeti duyuracağı olduğunu belirtelim.