Mor ve Ötesi, 10 Yıl Sonra Geri Döndü: İşte İlk Tepkiler

Türk müziğinin efsane isimlerinden Mor ve Ötesi, 10 yıl aradan sonra ilk kez bir albüm yayınladı. Mor ve Ötesi'nin yeni albümü 'Sirenler', sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Türk müzik tarihinde yer edinmiş birbirinden muhteşem parçalara imzasını atan Mor ve Ötesi, son olarak 17 Aralık 2012 tarihinde yedinci albümü olan Güneşi Beklerken’i yayımlamıştı. 12 şarkıdan oluşan bu albümün ardındansa grup, uzun sürecek bir albüm sessizliğine bürünmüştü. Son olarak 2018’de Sultan’ı Yegâh teklisini yayımlayan Mor ve Ötesi, bugün uzun zamandır beklediğimiz şeyi verdi.

Mor ve Ötesi, dün gece yarısında 10 yıl sonra piyasaya sürdüğü ilk albümü ‘Sirenler’i tüm dijital platformlarda yayımladı. 11 şarkıdan oluşan 52 dakika uzunluğundaki albüm, üç bölümden oluşuyor. Bu bölümler, birbirlerine ‘bağ şarkı’ ile bağlanıyorlar. Şarkının üç bölümü de üç farklı zamana ve üç farkı duyguya hitap ediyor.

Albümün habercisi olan iki şarkıyı daha önce paylaşmışlardı:

Mor ve Ötesi, dün gece sekizinci albümünü yayımlamadan önce de 2021’in sonunda albümde yer alan iki şarkısını paylaşmıştı. Bu şarkılar, albümde de yer alan Dünyaya Bedel ve Forsa idi. Her iki şarkı da Türk dinleyiciler tarafından beğeni toplamış, yüz binlerce kişi tarafından dinlenmişti. Mor ve Ötesi’nin yeni albümü, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Mor ve Ötesi’nin yeni albümüne gelen tepkiler:

Mor ve Ötesi'nin yeni albümünü buradan dinleyebilirsiniz: