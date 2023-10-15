Mortal Kombat evreninde her ne kadar güçlü karakterler olsa da Omni-Man gibi bir karakterlerin sahalara inişi, herkesin içine korku salacaktır.

90’lı yıllardan beri çok sayıda oyuncuyu elinde büyüten Mortal Kombat serisi, 11’in ardından hikâye gereği köklü değişikliklere gitmiş ve bir sonraki oyun için beklentileri yükseltmişti. 11’in ardından gelen 1, yeni grafikleri, fizikleri, karakterleri ve oynanış stilleriyle oyuncuların beğenisini kazanmayı başardı.

Özellikle de karakter kısmına parantez açmamız gerek. Zira oyunun kendi evrenindeki karakterler bir yanda dursun; misafir karakterlerin, oyuna yönelik heyecanı tavan yaptıran en büyük faktörlerden olduğunu unutmamak gerek. Şimdi de bu karakterlerden birine ilk defa bakma şansı yakalıyoruz.

Omni-Man’in hareketleri hiç de yabancı değil.

Oldukça hızlı hamlelere sahip olan Omni-Man, Invincible’dan aşina olduğumuz hareketleri aşağı yukarı yine aynı şekilde yapıyor. Oturaklı yumrukları bulunan karakter; metro ve kafa sıkma sahnelerinin aynı şekilde uyarlandığı fatality’lere sahip. X-Ray’i de pek yabancı değil. Zira dizide benzer bir sahnenin bulunduğunu biliyoruz. Hareketlerin benzerliğine geçmeden önce oyuna eklenecek misafir karakterleri tekrar belirtelim. Listede; oyun evrenindeki Quan Chi, Ermac ve Takeda haricinde Peacemaker, Homelander ve ilk olarak gelecek olan Omni-Man var.

Buradan sonrası dizi hakkında spoiler ve şiddetli sahneler içeriyor!

Scorpion’un kurban gittiği tren sahnesini dizide de aynı şekilde görüyoruz.

Burada ise Liu Kang’in kurban gittiği kafa sıkma sahnesi yer alıyor.

Yine Liu Kang’in X-Ray (Fatal Blow) sırasında kurban gittiği yumruk sahnesini de alttaki videoda, sonlara doğru bulabilirsiniz.

Mortal Kombat serisini uzun zamandır yakından takip eden editörünüz olarak ben Omni-Man’in hakkının verildiğini düşünüyorum. Ayrıca bu fragman vesilesiyle Mortal Kombat X'te yer alan Tremor'un kameo olarak döndüğünü görmüş olduk. Siz de karakter hakkındaki yorumlarınızı bırakmayı unutmayın.