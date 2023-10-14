Bazen kendimizi oyunun akışına kaptırsak da öyle bir an gelir ki ekranımızda duran manzarayı izlerken yaptığımız ve yapacağımız görevleri unuturuz. Hatta büyüleyici ortamları doyasıya keşfetmek için oyun süremizi bile bile uzatırız. Akıllara kazınan tasarımlara sahip oyunlara gelin birlikte göz atalım.

Büyüleyici manzaraları olan oyunlar dendiğinde eminim ki hepinizin aklına birçok oyun geliyor. Aklımızda beliren yapımlar her ne kadar farklı olsa da ortak paydada buluşacağımız ve tasarımlarıyla başarısını kanıtlamış oyunlar olduğunu biliyoruz. Özellikle son yıllarda çıkış yapan oyunlar, gelişmiş teknolojiler ve gelişmiş oyun motorları sayesinde oldukça gerçekçi bir ortam sunmayı vadediyor.

Aslında listede ele alınan yapımların bazıları yeni nesil sayılmaz ancak geliştiriciler, eski nesil grafiklerle bile eşsiz manzaralar yaratmayı başardı ve unutulmazlar listesine girmeye hak kazandı.

Yaşayan büyük bir dünya: Red Dead Redemption 2

Geliştirdiği oyunlardaki eşsiz dünya tasarımlarıyla tanınan Rocstar Games'in 2018 çıkışlı oyunu Red Dead Redemption 2, 1899'un Vahşi Batısı'nda geçiyor.

Batı, Orta Batı ve Güney ABD'nın kurgusal bir temsili olan oyun haritası, dönem hakkında oldukça ilginç detaylara ev sahipliği yapıyor. Özellikle arka planda sürekli değişen dünyaya sahip oyunun gerçekçi manzaraları, sürükleyici hikâyenin yanında insana büyük keyif veriyor.

Yıllar geçse de unutulmuyor: The Elder Scrolls V Skyrim

Çıkış yaptığı 2011 senesinde oyunculara sunduğu özgürlük ve yarattığı açık dünya ile kendine hayran bıraktıran Skyrim, her bir noktası keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerle dolu bir dünyaya ev sahipliği yapıyor.

Nirn gezegeninin Tamriel kıtasında bulunan ve oyuna ismini veren Skyrim şehri, âdeta dört mevsimin tüm farklılıklarını yaşatıyor. Oyunda ilerledikçe görüyoruz ki geliştiriciler, yeşil ve beyazı oldukça başarılı harmanlamış. Bir yanda ağaçlar, bitkiler ve çiçeklerle dolu ortamları keşfederken diğer yandan kar fırtınalı bembeyaz dağ yamaçlarına tırmanıyoruz.

Antik Yunanistan'a yolculuk: Assassin's Creed Odyssey

Yunanistan'ın sade ama görkemli yapılarını MÖ 430-404 yıllarında görebildiğimiz ve Akdeniz'in masmavi sularını seyre dalabildiğimiz Assassin's Creed Odyssey, gerçekten devasa bir haritaya sahip.

Dönemin ruhunu başarılı şekilde yansıtan tüm oyunlarıyla, büyüleyici manzaralar dendiğinde Assasin's Creed serisi gerçekten zirvede olmayı hak ediyor.

Bir isyancının gözünden: Far Cry 5

Bir isyancı olarak Joseph Seed isimli karizmatik liderin projelerini hayata geçirmesini engellemeye çalıştığımız Far Cry 5 oyunu, ABD'nin Montana eyaletinde geçiyor.

Ubisoft, gerçekten geliştirdiği oyunların dünyasına ve manzaralarına büyük önem veriyor. Her ne kadar bu oyun serisi açık bir dünya sunmasa da seyahat edilmesi gereken farklı bölgelerden oluşuyor. Oyunu deneyimlemeyenler ancak bir ara denemek isteyenlere uzun süre helikopter sürmelerini tavsiye edebilirim.

Gerçek hazine, yolculukta gizli: Uncharted 4

Oyunda bir hazine avcısını canlandırıyoruz ancak hazineleri bulmak için ilerlediğimiz yollarda, elde edeceğimiz servetten çok daha değerli manzaralar görüyoruz.

Aksiyon dolu Uncharted 4, canlı ve gerçekçi ortam sunmada oldukça başarılı oldu. Oyunu heyecanlı kılan en önemli etmenlerden biri de büyüleyici doğal güzellikleri diyebiliriz.

Burada at sürmenin keyfi bir başka: The Witcher 3 Wild Hunt

Listemizin olmazsa olmazı, 2015 yılında çıkmasına rağmen hâlâ her sene en çok satanlar listesine girmeyi başaran The Witcher 3.

Çayırlarda bolca at sürdüğümüz ve sıklıkla avlandığımız ormanlar zaten karakterimiz Geralt'ın evi gibi oluyor. Bu yüzden maceraya atıldığımız her konum, atmosferiyle oyuncuları büyülemeyi başarıyor.

Resmen tasarım harikası: Starfield

Bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan ve şimdiden birçok ödül listesine aday olacağı tahmin edilen Starfield, resmen baş döndüren galaksi tasarımlarına sahip.

Bu zamana kadar pek çok uzay oyunu yapıldı ancak Starfield, yaratıcılıkta gerçekten sınır tanımayanlar arasında yer alıyor.

Kasvetli ve büyüleyici: Elden Ring

Geçtiğimiz sene çıkış yapan ve 2022 yılının en iyi oyunu ödülüne sahip Elden Ring, aslında diğer oyunlardaki gibi klasik orman ve deniz manzaralarından çok daha farklı bir manzaraya sahip.

Oyunun dünyası ve sunduğu ortamlar oldukça kasvetli ancak tüm bu olumsuz havaya rağmen etrafımıza baktığımızda her nokta, gözlerimizi kamaştırıyor.

Keşfedilmemiş tehlikeli topraklar: Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West, âdeta cennetten bir parça diyebileceğimiz Forbidden West isimli gizemli bir bölgede geçiyor.

California, Nevada ve Utah eyaletlerinin kıyamet sonrası versiyonu olan Forbidden West, sıcak tonlarla ve ilginç bitkilerle donatılmış birbirinden farklı ortamlara ev sahipliği yapıyor.

Kitaplarda anlatılan bir Rusya: Metro Exodus

Metro üçlemesinin son oyunu Metro Exodus, kıyamet sonrası Rusya'da geçen bir yapım. İnsanların oldukça az bulunduğu oyun dünyasında, dingin ve yenilenmiş bir doğayla karşı karşıya kalıyoruz.

Özellikle karlı ve fırtınalı bir hava, bizi bembeyaz bir ortamla baş başa bırakıyor.

Geleceğin metropolü: Cyberpunk 2077

''Dünya, 2077 yılında nasıl görünecek?'' sorusuna alternatif bir cevap sağlayan Cyberpunk 2077, neon ışıklarla kaplı ve capcanlı bir metropolde geçiyor.

Aslında şehir tamamen binalardan ve ışıklardan oluşuyor ancak siber dünyanın renkli havası bu listeye girmedi hak ediyor. Ayrıca metropol dışında bulunan göçebe diyarının solgun ama ilgi çekici manzarası da görülmeye değer.

Yeşillerin arasındaki güçlü kadın: Shadow of the Tomb Raider

Oyunda; özellikle dizayn edilen ormanların yanı sıra habitatın içerisinde yer alan ufak yerleşim yerleri ve keşfettiğimiz mağaraların her birinin sunduğu benzersiz manzaralar sayesinde bakmaya doyamadığınız bir atmosfer yer alıyor.

Her anı eşsiz: Death Stranding

Tüm insanların ortadan kaybolduğu ve yerleşim alanlarının yerini tamamen doğaya bıraktığı bir ülke hayal edin.

ABD'nin bu versiyonunda geçen Death Stranding, doğayla iç içe keyifli yürüyüşlerin yanı sıra uçsuz bucaksız gibi görünen dünyayı keşfetmenizi sağlıyor.

Dokuz diyarın buluşması: God of War Ragnarök

God of War Ragnarök; İskandinav mitolojisinin meşhur dokuz diyarının her birini gezebileceğiniz ve bu diyarların birbirinden farklı coğrafyalarında yer alan eşsiz manzaraların tadını çıkarabileceğiniz bir yapım.

Arabanızı yavaş sürmek isteyeceksiniz: Forza Horizon 4

Sürüş yapmanın tadını çıkarırken bir yandan size eşlik eden ilgi çekici atmosfer, yarışı unutturacak kadar güzel görünüyor.

Tatil seyahati tadında bir yarış serüveni yaşamak isteyenler için Forza Horizon 4 ilk tavsiyemiz olabilir.

Gezegenleri keşfe dalmak: Star Wars Jedi Survivor

Star Wars filmlerini sevin veya sevmeyin, Jedi Survivor'da yer alan gezegenlerin her birinin göz dolduran tasarımı ve bu diyarlarda yer alan görkemli uzaylı yapıları, size her oyunda kolay kolay hissedemeyeceğiniz duygular yaşatacak.