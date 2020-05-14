Mortal Kombat 11: Aftermath’in Oynanış Fragmanı Yayınlandı

Mortal Kombat 11 dünyasına eklenecek son ek paket olan Aftermath’ten bugün oyuna gelecek yenilikleri gördüğümüz oynanış fragmanı geldi. Yeni ek paket, oyuna üç yeni karakter ve yepyeni bir hikâye ekleyecek.

Mortal Kombat dünyasını yeniden deneyimlememizi sağlayan Mortal Kombat 11, yakın zamanda yeni bir ek pakete kavuşacak. Geçtiğimiz hafta oyuna gelecek yeni ek paket Aftermath’in çıkış tarihi, NetherRealm Studios ve Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından duyurulmuştu.

Geliştiriciler tarafından fragmanla birlikte yapılan paylaşıma göre Mortal Kombat 11: Aftermath, 26 Mayıs 2020 tarihinde oyuncularla buluşacak. Yeni ek paketin çıkmasına az bir süre kalmış olsa da ek paketin getireceği içerikleri merak edenler için bugün bir oynanış fragmanı yayınlandı.

Mortal Kombat 11: Aftermath'ten yeni fragman:

Mortal Kombat 11: Aftermath’in yayınlanan oynanış fragmanıyla birlikte ek paketle gelecek yeni karakterlerin bazı özellikleri de görüldü. Fragmanda en ilgi çeken ‘Fatality’ hareketiyse RoboCop’unki oldu. Sibernetik polis memuru RoboCop, biri gayet normal duran, diğerindeyse ED-209’dan yardım aldığı iki farklı Fatality hareketine sahip.

Mortal Kombat 11 için yayınlanacak yeni ek paketin oynanış videosunda RoboCop’un yanı sıra Fujin ve Sheeva karakterleri de dövüş hâlinde görüldü. Bununla birlikte Dark Horse Comics tarafından 1992 yılında yayınlanan RoboCop vs. Terminator çizgi romanı, yayınlanan fragmanla resmen gerçeğe dönüştü.

Mortal Kombat 11 oyuncularının beklediği Aftermath ek paketi, 26 Mayıs 2020 tarihinde ücretli olarak yayınlanacak. Ek paketle birlikte üç yeni karakterin yanı sıra bir de oyuna yeni bir hikâye gelecek. Bununla birlikte Mortal Kombat 11’in kendisine gelecek yeni güncellemeyle birlikte oyuna yeni seviyeler ve Mortal Kombat 2’de gördüğümüz şiddetli olmayan bitirici hareketler eklenecek.

PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch ve Google Stadia için yayınlanacak ek paket, Steam'de 67 TL'lik fiyatla satışa sunulacak. Bununla birlikte hem Kombat Pack paketini hem de yeni ek paketi satın almak isteyenler, 82 TL ödeme yaparak her ikisine de sahip olabilecekler. Oyunun tüm ek paketlerine ve oyuna sahip olmak isteyenlerse şu anda 353,50 TL ödemek zorunda

Mortal Kombat 11: Aftermath'in oynanış fragmanı: