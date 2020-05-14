Konami, Dance Dance Revolution'ın Tarayıcı Sürümünü Duyurdu

Konami bir süredir, 90'lı yılların sonundaki en popüler oyunlarından bir tanesi olan Dance Dance Revolution'ın internet tarayıcısı sürümü üzerinde çalışıyor. Şimdi bu oyun için oluşturduğu siteyi aktif hale getiren Konami, oyunun alfa testlerine başladı.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Konami, uzun süredir sektörün içerisinde. Şirket, tasarladığı oyunlarla milyonlarca oyunseveri peşinden sürüklemeyi başarırken PES gibi serileriyle de sektörün demirbaşlarından biri olmuş durumda. Konami şimdi, popüler oyun serilerinden bir tanesi olan Dance Dance Revolution'ın internet tarayıcısı üzerinden oynanabilen bir sürümünü duyurdu.

Dance Dance Revolution serisinin ilk oyunu, 1998 yılında piyasaya sürüldü. Geliştirildiği dönemde popüler olan, oyun salonlarında büyük bir hayran kitlesi oluşturmayı başaran bu oyun, müzik ile dansı birleştiren eğlenceli bir yapıya sahip. Hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modlara sahip olan Dance Dance Revolution, PlayStation ve Nintendo Wii'nin sevilen yapımlarındandı. Şimdi bu oyun, internet tarayıcıları üzerinden de rahatlıkla oynanabilecek.

Konami'nin internet tarayıcıları için geliştirdiği Dance Dance Revolution V, henüz kararlı bir yapıda değil. Oyunseverler bu oyuna şu an için sadece 15 ayrı müzikle erişebiliyorlar. Yine de Konami, alfa testlerine oyunseverleri de dahil etmek için internet sitesini kullanıma açtı.

Dance Dance Revolution V'i oynayabilmek için mutlaka bir Konami hesabınızın olması gerekiyor. Hesabı oluşturduktan ya da mevcut Konami hesabınıza giriş yaptıktan sonra Dance Dance Revolution V'i klavyenizi kullanarak deneyimleyebiliyorsunuz. Konami, bu konuda resmi bir destek sunmuyor ancak isterseniz bu oyunu klavye haricinde oyun kolu ile de oynayabiliyorsunuz. Oyuna hemen erişmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.