Önümüzdeki günlerde izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan yeni Mortal Kombat filminin resmi soundtrack'i paylaşıldı. Techno Syndrome 2021 isimli parça, orijinal Mortal Kombat soundtrackinin içine bol bol dubstep öğesi eklenmiş bir hali gibi.

Mortal Kombat'ın uzun zamandır heyecanla beklenen yeni filmi, defalarca ertelendikten sonra nihayet 23 Nisan'da vizyona girmeye hazırlanıyor. Pandemiden nasibini alarak neredeyse bir yıldır sürekli vizyon tarihi değiştiren yapım, büyük bir son dakika değişikliği olmazsa Nisan ayının sonunda izleyicisi ile buluşmuş olacak.

Şimdiye kadar yayınlanan fragmanları ile heyecan yaratmayı başaran yapımda neredeyse bütün Mortal Kombat karakterlerini göreceğiz. Üstelik filmin yönetmeninden gelen açıklamalara göre film, Mortal Kombat'tan beklenen vahşeti bize sınırsızca sunacak. Yayınlanan fragmanları bile izlenme rekorları kıran filmin geçmişte Mortal Kombat evreni için başarısızlıklarla sonuçlanmış ilk filmlerin aksine büyük başarı yakalaması bekleniyor.

Filmin resmi soundtracki de yayınlandı:

Hakkında bu iddialı ve beklentiyi yükselten açıklamaların ve fragmanların ardından şimdi de Mortal Kombat filminin soundtracki paylaşıldı. Kulağa klasik Mortal Kombat temasının basit bir YouTube dubstep remiksi gibi gelen ve neden böyle bir tercihte bulunulduğuna anlam veremediğimiz bu soundtracki Blade Runner 2049, Shazam ve It gibi filmlerin müzikleri için de çalışan Benjamin Wallfisch düzenlemiş.

Tabii ki filmi izlemeden ve sahnelerle birleştirmeden soundtracki doğru şekilde yorumlamak mümkün değil ama yine de çok daha iyi, üzerine düşünülmüş ve geliştirilmiş bir şarkı da yapılabilirmiş gibi geliyor. 10 farklı kişiye 'Hadi Mortal Kombat tema müziğine bir dubstep remix yapın' dense 9'undan gelecek şarkı muhtemelen bu olurdu, o yüzden umalım ki filmde harika sahnelerle birleşsin de bu 'müthiş' soundtrack bizi etkilemeyi başarsın.

Soundtracki dinlemek isteyenler için: