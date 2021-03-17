Önümüzdeki ay içerisinde vizyona girmesi beklenen Mortal Kombat filminin yapımcısı Todd Garner, gelecekte yapacağı ve yapmak istediği yapımlar hakkında bazı bilgiler verdi. Mortal Kombat filminin kendisine yetmediğini belirten yapımcı, bu evreni daha çok genişletmek istediğini, bu yüzden de bazı karakterlerin filmde yer almadığını açıkladı.

Piyasada birçok dövüş oyunu bulunuyor olabilir ancak bunlardan en efsanesi birçok kişiye göre Mortal Kombat adı verilen, kanın gövdeyi götürdüğü, oynayanların da kimi zaman midesinin bulandığı seridir. Kendine has bir tarzı olan ve oyuncuları da bu şekilde kendisine bağlayan Mortal Kombat'ın hayranlarından birisi de önümüzdeki ay vizyona girecek olan Mortal Kombat filminin yapımcısı Todd Garner.

Todd Garner bugün yaptığı bir röportajda Mortal Kombat serisinin ilk oyundan beri ağır hayranı olduğunu açıkça dile getirdi. Bunun yanı sıra Garner, önümüzdeki ay yayınlanacak Mortal Kombat filminin kendisi için yeterli olmadığını da belirtti. Röportajın bir kısmında bazı karakterlerin filmde neden yer almadığına da değinen Todd Garner, bunun nedeninin 'gelecek planları' olduğunu açıkladı.

Todd Garner: "Dokuz saatlik bir 'WandaVision' yapmak istiyorum"

Yapılan röportajda Todd Garner, "Johnny Cage'e yer vermiyor olmamızın nedeni onun çok egoist, alçak, komik ve hayatın en önemli şeyi olduğunu düşünmesi. Kano da öyle. O zaman "Tamamdır, bu iki komik çocuk ego savaşı versin" mi demeliyiz? Yoksa Cage'i geride tutup onu daha sonra mı kullanmalıyız?" açıklamasını yaparak Mortal Kombat filminin devamının geleceği niteliğinde konuştu.

Garner, "Daha sonra da görebileceğimiz kişiler var. Aynı zamanda karmakarışık geçmişleri olan karakterler de var. Her zaman söylerim, "Bu şeyle dokuz saatlik bir WandaVision yapmak istiyorum". Yapılacak birçok şey var, dolayısıyla Mortal Kombat'ın ne olduğunu bilmeyen biri olarak filmi izlemenizi ve bunun sonucunda sanki 30 yıldır tüm oyunları oynuyormuş gibi bu serinin bir hayranı olmanızı istiyoruz" açıklamalarında bulunarak bu evreni çok daha detaylı şekilde işleyeceğini de belirtti.