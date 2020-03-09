Mortal Kombat Animasyon Filminin Fragmanı Yayınlandı

Final Kombat 2020 turnuvası, bu hafta sonu Chicago'da düzenledi. Turnuvanın yankıları sürerken video oyun geliştiricisi NetherRealm Studios, sabırsız hayranlar için Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge’den fragman paylaştı.

Yayınlanan ilk görüntü, uzun süredir beklenen DLC karakteri Spawn için etkileyici bir tanıtımken ikinci görüntüde, yaklaşan animasyon filmi Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge ile ilgili bir video karşımıza çıktı.

Fragmanın girişinde önemli uyarılar yer alıyor. Kullanılan dil ve şiddet konusunda yapılan uyarıda, 17 yaş altındakilerin ebeveynleri ya da kendisinden büyük birileri olmadan videoyu izlememesi gerektiği ifade ediliyor zira yaklaşık iki dakika uzunluğunda olan fragmanda korku dolu anlar ve şiddetli kavgaların yer aldığı sahneler bulunuyor.

İşte Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge için yayınlanan fragman:

Fragmanda bir neslin en efsane dövüşçüleri, ölümcül bir dövüş için bir araya geliyor. Scorpion, Raiden, Liu Kang, Sub-Zero, Sonya, Johnny Cage gibi efsane karakterler aynı filmde yer alıyor. Film, her nesilde yalnızca bir kez yapılan bir dövüş turnuvasını konu ediniyor. Tüm savaşların sonunuysa Mortal Kombat getirecek.

Warner Bros. bünyesinde hayata geçirilen Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge’den bahsetmek gerekirse film; Ed Boon ve John Tobias tarafından oluşturulan Mortal Kombat serisinin ardından çıkan animasyonlu dövüş sanatları filmi olarak izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Filmin gösterime gireceği tarihler:

Anmiasyon filmi, dijital platformlarda 12 Nisan 2020'de yayınlanacak. Blu-Ray ve 4K Ultra HD versiyonu içinse tarih 28 Nisan 2020 olarak belirlendi. Senaryoyu, çeşitli çizgi filmlerden tanıdığımız Jeremy Adams kaleme aldı. Yönetmen koltuğundaysa Avatar: Son Hava Bükücü, Thundercats, Mike Tyson Mysteries, The Looney Tunes Show'dan tanıdığımız Ethan Spaulding var.