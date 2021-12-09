Motorola’nın Yeni Amiral Gemisi Moto Edge X30 Tanıtıldı

Motorola’nın yeni amiral gemisi akıllı telefonu tanıtıldı. ‘Moto Edge X30’ adıyla tanıtılan yeni model, 2022 yılında diğer dev markaların satışa sunacağı üst düzey telefonların performanslarıyla eşdeğer. Moto Edge X30’nin gelecek dönemde büyük ilgi toplayacağı söylenebilir.

Son birkaç aydır büyük ve yeni bir gelişmeyle gündeme gelemeyen Motorola, bu sessizliğini son derece etkileyici biçimde bozuyor. Şirket, Çin’de yapılan bir tanıtım etkinliğinde yeni amiral gemisi akıllı telefonunu tanıttı.

‘Moto Edge X30’ adıyla tanıtılan yeni model, sahip olduğu özelliklerle adeta diğer markalara gözdağı veriyor. Gelin, Moto Edge X30’un özelliklerine yakından bakalım.

Moto Edge X30'un özellikleri:

Tasarım olarak Moto G serisine bir hayli benzeyen yeni cihaz, 2022 model akıllı telefonların sunduğu performansı aratmıyor. 6,7 inç boyutundaki FHD+ OLED ekranıyla 144 Hz yenileme hızı sunan Moto Edge X30, 10-bit renk derinliği sunuyor. 576 Hz dokunma tepki oranı sunan cihazda HDR10+ teknolojisi de yer alıyor.

Buna ek olarak, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye sahip telefonda 5.000 mAh kapasitesinde batarya bulunuyor. 68W hızlı şarj desteği sunan modelin ön kamerası 60 MP, arkada yer alan üç kameranın ilki olan ana kamerası 50 MP, ultra-geniş açı sunan kamerası 50 MP ve üçüncü kamerası ise 2 MP olarak belirtiliyor. 5G ve NFC bağlantısı sunan cihazda işletim sistemi olarak Android 12 yer alıyor.

Moto Edge X30’un RAM ve depolama alanıysa üç farklı şekilde geliyor. Fiyatına göre sırasıyla 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı (502 dolar), 8 GB RAM + 256 GB depolama alanı (533 dolar), 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı (565 dolar) olarak belirtiliyor. Ayrıca Moto Edge X30, iki farklı varyasyon ile kullanıcıya sunulacak. Varyasyonlardan ilki, yukarıda bahsettiğimiz özelliklere sahip. Ancak ikinci varyasyon olan ‘Edge X30 Under-Screen Camera Version’ olarak adlandırılan ‘ekran-altı kamera’ özelliği sunan modeli yalnızca 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı seçeneğiyle satışa sunulacak.

Motorola’nın yeni amiral gemisi Moto Edge X30 hakkında sizin düşünceleriniz neler? Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.